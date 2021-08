Ring frei in Nordwalde

„Jeder, der boxen will, soll es bei uns tun können“, betont Markus Peter. Der Altenberger – Jahrgang 1972 – ist Trainer der Boxabteilung des SC Nordwalde. Und die hat sich als Ziel gesetzt, den Faustkampf für jede Frau und jeden Mann anzubieten.

2008 gegründet, wirbt die Boxabteilung des SCN mit lockerem Sport zum Ausgleich, boxen für die Fitness und Gas geben im Ring. Alles sei möglich. „Wir sind so um die 50 Mitglieder im Alter zwischen sieben und 50 Jahre. Zehn bis 15 Leute kommen im Schnitt zum Training“, erklärt Markus Peter, der seit 1994 boxt und 2000 deutscher Hochschulmeister wa. Die Einheiten finden dienstags und donnerstags von 18 bis 21 Uhr in der neu renovierten ehemaligen Tennishalle im Eimermacher Vital am Mühlenweg statt, die sich die Kampfsportler mit den Crossfit-Athleten teilen.

„Wir haben dort optimale Voraussetzungen“, berichtet der Coach, der seit 22 Jahren lizenzierter Trainer ist, und auch andere Gegebenheiten kennt. „Wir haben vorher schon in einem Rohbau, einer ehemaligen Textilfirma und in einem Raum in der Jugendbildungsstätte trainiert. Da passte der Ring gerade mal so rein.“ Zum Trainerteam gehören neben Peter noch Laura Hesener, Markus Sütterlin, Muhammed Ceyhan, Marko Schröder und Joshua Harmsen. Sie machen vom Anfänger bis zum erfahreneren Faustkämpfer alle mit den nötigen Kniffen vertraut.

Das Spektrum der Sporttreibenden ist sehr breit und reich vom Fitnessliebhaber, der sich einfach nur auspowern möchte, über die Youngster, die sich auch technisch und taktisch weiterbilden wollen, bis hin zum Wettkämpfer. „Der Wettkampfbereich soll im nächsten Jahr starten. Den gab es bei uns bis jetzt noch nicht. Das lag daran, dass das Training dafür sehr zeitintensiv ist. Aber jetzt haben wir ein paar Sportler, die richtig heiß darauf sind“, berichtet Peter, der im Hauptberuf Diplomsportlehrer ist und an einer Förderschule unterrichtet.

Boxen, das unterstreichen die Trainer, sei technisch ein relativ leicht zu erlernender Sport und daher auch für Einsteiger aller Altersklassen bestens geeignet. „Wir hatten hier auch schon eine Dame, die rund 135 Kilo wog und sich ihr Übergewicht abtrainiert hat“, erinnert sich Markus Peter, der Interessierte zum Schnuppern einlädt. „Frauen, Männer, Schüler, Berufstätige, Junge, Alte – wir sind eine bunt gemischte Truppe. Jeder ist willkommen. Und wie gesagt: Jeder, der boxen will, soll es bei uns tun können.“