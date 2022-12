SC Nordwalde holt nur einen Punkt

Der SC Nordwalde und die SG Sendenhorst trennten sich am Sonntagabend 24:24 (10:11)-Unentschieden. Das Handballspiel der Münsterlandliga war zwar niveauarm, aber dafür unheimlich spannend. Besonders die letzten zwei Spielminuten hatten es in sich.

Die Partie in der Münsterlandliga zwischen dem SC Nordwalde und der SG Sendenhorst war sicherlich kein Handball-Leckerbissen, aber die Schlussphase hatte es in sich und war nichts für schwache Nerven. Letztlich musste sich der SCN am Sonntagabend beim 24:24 (10:11) mit einer Punkteteilung zufrieden geben. „Wir haben heute Abend einen Punkt verloren“, resümierte Nordwaldes Trainer Thomas Brügge.

Kein Tempo

Sendenhorst verstand es, immer wieder das Tempo rauszunehmen. Die Schiedsrichter aus Warendorf zeigten fast in jedem Angriff Zeitspiel an, hätten aber bei der SG es noch öfter tun müssen. So entwickelte sich ein zähes Ringen um einen erfolgreichen Abschluss auf beiden Seiten. Zur Pause lagen die Gäste mit 11:10 in Führung.

SCN dreht die Partie

In den zweiten 30 Minuten drehte Nordwalde die Partie, führte nach einer Viertelstunde mit 21:18 und hatte sogar die Chance auf das 22:18, produzierte aber einen unnötigen technischen Fehler. Sendenhorst glich anschließend zum 22:22 (54.) aus und warf sich sogar mit 23:22 wieder in Front. Beim Stand von 24:24 (58.) überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst verwarfen die Gäste einen Siebenmeter, dann zeigten die Referees Zeitspiel und nur noch eine Passmöglichkeit für Nordwalde an. Brügge nahm die Auszeit. Der anschließende Freiwurf brachte nichts ein. Danach produzierten die Sendenhorster 13 Sekunden vor Schluss einen Wechselfehler, der eine Zweiminutenstrafe und Ballbesitz für Nordwalde bedeutete. Doch der letzte SCN-Angriff verpuffte. „Das Unentschieden ist insgesamt gerecht“, befand Gäste-Trainer Uwe Landau nach der Begegnung.

Tore: Dornbusch (7/4), Hülskötter und Rathmann (je 4), Elshoff (3), Liesenkötter (2), Altenburger, Averbeck, Beckhoff und Ratert (je 1).