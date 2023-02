SC Nordwalde nur ein Spielball des Gegners

An- und ausgezählt wurden am Samstagabend die Handballer des SC Nordwalde. Mit 28:47 gingen sie nach einer schwachen Leistung beim TV Friesen Telgte unter. Trainer Thomas Brügge wurde im Anschluss entsprechend deutlich.

Auf verlorenem Posten standen am Samstag die Handballer des SC Nordwalde. Im Punktspiel in der Münsterlandliga beim TV Friesen Telgte verloren sie in aller Deutlichkeit mit 28:47 (14:24).

SCN-Trainer Thomas Brügge war zeitnah klar, dass es nicht der Abend seiner Sieben werden würde. Telgte lag schon nach sechs Minuten mit 6:1 vorne, nach 20 Minuten mit 19:8. „Wir haben in der Deckung überhaupt nicht stattgefunden. Die Rückraumschützen des Gegners sind viel zu einfach durchgekommen, und den Kreisläufer kriegten wir auch nicht in den Griff. Hinzu kam, dass der Gegner einen echten Sahnetag erwischt hatte“, sprach Brügge die Defizite an.

Im zweiten Abschnitt wurde es nicht besser – auch, weil die Nordwalder im Angriff Fehler über Fehler produzierten. „Pässe über zwei Meter sind nicht angekommen, wir haben die Bälle viel zu leicht weggeschmissen“, kritisierte Brügge. Allerdings führte er auch an: „Uns fehlten viele Leute, weshalb wir auf einigen Positionen umstellen mussten. Deshalb passte die Abstimmung nicht.“ Über 30:20 (40.) und 40:24 (50.) steuerten die Friesen ihrem Kantersieg entgegen.

Auf Seiten der Nordwalder wusste Rico Flothkötter zu gefallen. Dem Linksaußen gelangen acht Treffer. Ansonsten machte Brügge wenig Positives aus. „Nächsten Samstag gegen Preußen/Borussia Münster müssen wir ein anderes Gesicht zeigen“, forderte der Coach, für den der Abend eine weitere Negativüberraschung bereit hielt. „Und zudem spielen meine Gladbacher nur 0:0 gegen Schalke. Da dachte ich nur: ,Genau so dämlich wie wir‘“, schüttelte der Fußballfan mit dem Kopf.

Tore: Flothkötter (8), Cohausz (5), Büchter (5/3), Averbeck (4), Rathmann, Ratert und Liesenkötter (je 2).