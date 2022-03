SC Nordwalde schlägt den TV Borghorst hauchdünn

Das Derby in der Handball-Bezirksliga zwischen SC Nordwalde und TV Borghorst hielt, was es versprochen hatte Die rassige Partie wurde am Freitag erst vier Sekunden vor der Schlusssirene entschieden. Noah Dornbusch netzte nach einer exzellenten Körpertäuschung zum hauchdünnen 32:31 (18:16)-Heimsieg Nordwaldes ein. „Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey, hey!“, kannte der anschließende Jubel in der Wichernhalle keine Grenzen.

SCN-Trainer Benno Schulte war zwar glücklich über den knappen Erfolg, aber dennoch ziemlich ratlos: „Mir fehlen die Worte. Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir verloren hätten. Das Glück war heute auf unserer Seite.“

Konnte der SC Nordwalde aus dem Vollen schöpfen, reiste der TV Borghorst mit nur drei Auswechselspielern plus Torwart an. Fatalerweise verletzte sich Noel Kratz in der 41. Minute am linken Fuß und konnte nicht mehr weiter eingesetzt werden. Bis dahin hatte der Borghorster Nachwuchsspieler sieben Tore geworfen.

In der harten, aber fairen und auch hektischen Auseinandersetzung hatten die Abwehrreihen nicht ihren besten Tag erwischt. Kurz vor dem Wechsel führten die Hausherren mit 17:11 (27.). Borghorst kämpfte sich aber zurück und verkürzte bis zur Pause auf 16:18.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Duell zu einem Drama. Nach dem zwischenzeitlichen 22:22 durch Daniel Lütke Lanfer (36.) konnte sich keine der beiden Mannschaften einen nennenswerten Vorsprung erspielen. Vier Minuten vor dem Ende schnupperte der TVB an einem Auswärtssieg, als Timon Topp zum 30:29 traf. Felix Rathmann glich postwendend aus. Borghorsts Linksaußen Maximilian Krass verwandelte 42 Sekunden vor dem Ende einen Siebenmeter zum 31:31. Also blieb dem Heimteam noch genügend Zeit, einen letzten überlegten Angriff abzuschließen. Der erfolgreiche und umjubelte Abschluss gelang dann nicht durch einen Spielzug, sondern durch eine Einzelaktion von Noah Dornbusch.

„Kompliment an Borghorst, wie sie uns mit den Ausfällen zugesetzt haben. Die wohl schwere Verletzung von Noel Kratz hat beide Mannschaften geschockt. Ich wünsche ihm gute Besserung“, meinte Schulte.

Trotz der knappen Niederlage war Gäste-Coach Daniel Ahmann nach der Partie sehr gefasst: „Die Leistung war überraschend gut. Wir haben gekämpft bis zum Umfallen. Wir wissen, was wir können. Noel Kratz war heute ein sehr wichtiger Spieler, leider fällt er wohl lange aus. Die letzten zwei entscheidenden Siebenmeter gegen uns hätte man nicht pfeifen müssen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“

SCN-Tore: Teuber (9/4), Rathmann (4/2), Cohausz und Dornbusch (je 4), Ratert (3), Eilers (2/1), R. Flothkötter, Hülskötter und Spinola (je 2)

TVB-Tore: Krass (8/3), Kratz (7), Topp (6/3), Kleine-Berkenbusch (4), Frie (3), Lütke Lanfer (2) und Bordewick (1).