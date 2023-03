SC Nordwalde verliert deutlich

Eine klare Niederlage kassierten die Handballer des SC Nordwalde am Sonntag beim SC Everswinkel. 31:44 hieß es nach 60 Minuten. Das Ergebnis hätte so nicht auszufallen zu brauchen, doch Mitte der ersten Hälfte kehrte bei den Gästen der Schlendrian ein.

Beim SC Everswinkel haben die Nordwalder Handballer am Sonntag eine heftige Niederlage einstecken müssen. Nach 60 Minuten stand es aus Sicht der Gäste 31:44 (16:21) auf der Anzeigetafel. „Das hätte nicht sein zu brauchen, aber uns sind heute einfach zu viele Fehler unterlaufen“, legte Trainer Thomas Brügge im Anschluss die Finger in die Wunde.

Bis zum 8:8, das Youngster Marten Erker per Siebenmeter erzielte, waren die Gäste eigentlich gut dabei. „Doch dann hat sich der Schlendrian eingeschlichen. Hinten haben wir einfach nicht mehr richtig zugepackt, und vorne häuften sich die schlechten Abschlüsse und die Fehlpässe“, brachte Brügge auf den Punkt, warum seine Truppe mit einem Fünf-Tore-Rückstand in die Kabine ging.

Den aufzuholen – dazu war der SCN nach dem Wechsel einfach nicht in der Lage. Im Gegenteil: Torwart Michael Köster verhinderte mit ein paar guten Paraden sogar Schlimmeres. Everswinkel setzte sich über 29:20 (40.) und 36:27 (50.) entscheidend ab. Über weite Strecken der Partie machten die Hausherren ihre Ansprüche auf eine Rückkehr in die Landesliga deutlich, was Brügge honorierte: „Offensiv sind die echt stark, trotzdem wäre für uns mehr drin gewesen, denn so eine tolle ­Deckung stellen die auch nicht hin.“

In der Tabelle bleiben die Nordwalder Sechster (17:21 Punkte), was in dieser Saison aufgrund des vermehrten Abstiegs kein Grund ist, sich in Sicherheit zu wägen. In 14 Tagen geht es weiter, wenn sich Sparta Münster (16:20) in der Wichernhalle vorstellt. Das Hinspiel verlor der SCN mit 27:28.

Tore: Altenburger, Ratert, Averbeck (je 5), Erker (5/2), Flothkötter (3), Cohausz, Beckhoff (beide 2), Hülskötter, Burkert, Heitmann und Kuhlenkamp (je 1).