Schwer erkämpfter Sieg des TC 21 Nordwalde

Es war knapp, vor allem aber spannend: Am Ende reichte es in der Westfalenliga für die Herren 60 des TC Nordwalde zu einem 5:4-Erfolg gegen Sprockhövel.

Zu einem schwer erkämpften und hauchdünnen 5:4-Erfolg kamen die Herren 60 des TC Nordwalde in der Westfalenliga gegen TSG Sprockhövel. Gegen Sprockhövel hat der TC21 noch nie gespielt, insofern war man auf deren Spielstärke gespannt.

Zwar konnte Norbert Markmann mit einem ungefährdeten 6:1, 6:2-Erfolg, bei dem er den Gegner jederzeit im Griff hatte, das erste Zeichen für den TC 21 setzen, doch bei Udo Farwick lief es umgekehrt. Farwick, der ohnehin etwas angeschlagen war, fand vor allem gegen die mit links geschlagene Vorhand seines Gegenübers keine entsprechenden Mittel und verließ den Platz mit 2:6, 2:6 als Verlierer.

Phasenweise erhebliche Schwierigkeiten gegen den Sprockhöveler hatte Andreas Kleinmann. Im ersten Satz konnte Kleinmann dabei noch von den Fehlern seines Gegners profitieren (6:4). Beim Stand von 2:0 im zweiten Satz zu Gunsten des Nordwalders stellte der Gast aus Sprockhövel aber diese Fehler ein und holte Spiel um Spiel zum 6:3-Satzausgleich. Im anschließenden Match-Tie-Break hatte Kleinmann aber die besseren Nerven und sicherte sich diesen mit 10:8.

Keine Schwierigkeiten mit seinem Gegner hatte Jürgen Aßmann. Mit seiner krachenden Vorhand hatte er ihn jederzeit im Griff (6:1 und 6:2). Zahlreiche Chancen konnte Thomas Profazi in seinem Spiel nicht zum Sieg nutzen. Er schaffte es zu selten, seinen um einige Jahre älteren Gegner, der mit seinem überragenden Ballgefühl sehr clever agierte, zum Laufen zu bringen. Am Ende musste Profazi nach zwei im Tie-Break verlorenen Sätzen in die Niederlage einwilligen.

Mitentscheidend für den Nordwalder Erfolg war das Match von Wolfgang Altrogge. Zunächst gab man Alt­rogge, der gegen den wohl stärksten Spieler der Gäste antreten musste, kaum eine Chance auf einen Erfolg. Dementsprechend ging der erste Satz mit 6:4 verloren. Im zweiten und dem Tie-Break steigerte sich Altrogge und machte eines seiner besten Spiele bis zum 6:4 und 10:7.

Mit 4:2 ging es in die Doppel: Altrogge/Aßmann verloren chancenlos 1:6, 0:6. Dafür machte es Doppel 3 mit Kleinmann/Farwick besser, unterlag nur sehr unglücklich mit 2:6, 6:4, 8:10 erst im Match-Tie-Break. Doppel 1 mit Markmann/Profazi tat sich aufgrund unerklärlicher Fehlern und Unkonzentriertheiten sehr schwer. Nach gewonnenem ersten Satz konnten beide selbst eine 3:0-Führung im zweiten Durchgang nicht nutzen und mussten in den entscheidenden Match-Tie-Break. Am Ende blieben die Punkte aber mit 7:5, 5:7, 10:3 und einem 5:4-Erfolg in Nordwalde.

Am nächsten Wochenende treten die Nordwalder Herren ab 13 Uhr auswärts beim TC Kaunitz an.