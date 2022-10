SCN hat den längeren Atem

Der SC Nordwalde hat dem SC DJK Everswinkel die erste Saisonniederlage zugefügt. In der Partie der Münsterlandliga war der SCN in den letzten zwei Spielminuten einen Tick besser als der Gegner und gewann glücklich mit 35:32.

Was für ein Kampfspiel und ein Krimi in der Partie in der Münsterlandliga. Erst in den letzten 120 Sekunden fiel die Entscheidung zwischen dem SC Nordwalde und dem SC DJK Everswinkel. 31:31 lautete der Zwischenstand in der 58. Minute, als Tobias Liesenkötter, zwei Mal Fin Ratert und Sven Büchter den glücklichen 35:32 (16:17)-Heimsieg am Sonntagabend sicherstellen konnten.

Manndeckung

Nordwalde erwischte einen guten Start. Vor allem Hendrik Elshoff stellte seine Wurfgewalt unter Beweis. Von den ersten fünf Nordwalder Toren erzielte der Rückraumspieler allein vier. Das veranlasste Everswinkel, den bis dato gefährlichsten SCN-Spieler in Mann­deckung zu nehmen. Die Gäste agierten jetzt flexibler und erspielten sich Vorteile. Plötzlich lag Nordwalde 11:16 (24.) hinten. SCN-Trainer Thomas Brügge stellte seine Abwehr um, die jetzt einen besseren Zugriff auf die Offensive des Gegners hatte. Gleichzeitig klappte die zweite Welle. Sven Hülskötter warf kurz vor der Pause den Anschlusstreffer zum 16:17 und hatte den Ausgleich vor Augen, warf aber über das Tor.

Hohem Tempo Tribut gezollt

In der zweiten Spielhälfte mussten beide Mannschaften dem hohen Tempo Tribut zollen. Kein Team konnte sich absetzen. In der 39. Minute sah Tom Eilers die Rote Karte, nachdem er dem Everswinkeler Phil Kruse in den Wurfarm gegriffen hatte. Vier Siebenmeter vergab Nordwalde. Aber auch Everswinkel scheiterte oft an den beiden guten Keepern Michael Segger und Tim Sewerin, der in der 57. Ninute beim einen wichtigen Strafwurf parieren konnte.

Die Schlussphase dann gehörte dem Heimteam. „Ich habe meinen Jungs in der Auszeit gesagt, jetzt gewinnt die Truppe, die mehr will. Die Mannschaft, die jetzt einen Prozent zurücksteckt, wird verkacken“, erklärte Thomas Brügge.

„Handball ist ein Fehlerspiel, und wir haben mehr Fehler als der Gegner gemacht“, meinte Andreas Schwartz, Trainer des SC Everswinkel.

Tore: Liesenkötter (9), Elshoff und Hülskötter (je 6), Ratert (5), Averbeck (3/2), Dornbusch (2/1), Cohausz (2), Büchter (1/1), Eilers (1)