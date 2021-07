Sonntag greift der SC Nordwalde ins Geschehen ein

Nordwalde

Während die Konkurrenz am vergangenen Wochenende schon um Punkte spielte, musste der SC Nordwalde tatenlos zusehen. Damit ist jetzt Schluss. Am Sonntag darf auch der Bezirksliga-Aufsteiger zeigen, was er kann. Zu Besuch in der Wichernhalle ist eine Mannschaft, die höher gehandelt wird.

Marc Brenzel