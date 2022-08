Torhungrige Nordwalder fertigen 05-Reserve ab

Von einer sehr guten Seite zeigte sich der 1. FC Nordwalde am Dienstagabend im Test bei der Reserve von Emsdetten 05. Mit 7:0 (3:0) behielt die Elf vom Trainerduo André Wöstemeyer/Guido Kellermann in aller Deutlichkeit die Oberhand.

Luca Mocciaro (25.), Dennis Heinze (33.) und Marko Rohlmann (43.) waren vor dem Wechsel erfolgreich, im zweiten Durchgang schraubten Robin Lenger (55.), Mocciaro (59.), Kristian Schemmann (60.) und Heinze (90.) das Ergebnis in die Höhe. Danach sah es in der ersten Viertelstunde nicht aus, denn die Hausherren verzeichneten einen Pfostenschuss, zudem klärte FCN-Torwart Sascha Woestmann in einer anderen Aktion klasse. Damit hatten die Jutestädter aber ihr Pulver auch schon verschossen. Die Gäste wurden immer dominanter und ließen den Ball klasse laufen. „Dadurch sind in der gegnerischen Deckung immer größere Lücken entstanden, die wir konsequent genutzt haben. Nach den zuletzt eher mäßigen Auftritten haben wir so ein Erfolgserlebnis auch mal gebraucht“, kommentierte Wöstemeyer. -mab-