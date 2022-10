Wegweisende Partie?

Fußball: Spiel der Woche in der Kreisliga A

Zum Topspiel im Kreisoberhaus lädt sich der Tabellenvierte 1. FC Nordwalde den Zweiten FSV Ochtrup ein. Beide Teams sind derzeit gut in Form, gewannen vier der letzten fünf Partien. Beide haben durchaus Ambitionen, am Ende der Saison möglichst ganz oben zu stehen. Es ist also alles angerichtet für einen heißen Tanz.

Respekt für den jeweiligen Kontrahenten ist ausreichend vorhanden. „Es ist eine spiel- und laufstarke Truppe, die außerdem noch sehr jung ist“, lobt FCN-Coach Andre Wöstemeyer das Team von Nelson da Costa. Der schätzt die Nordwalder ebenso gut ein: „Die bringen qualitativ schon einiges auf den Platz. Es wird kein einfaches Spiel.“

Allen voran die Ochtruper Offensive sorgt ligaweit für Furore. 26 Mal zappelte die Kugel bereits im Netz des Gegners. In neun gespielten Matches bedeutet das fast drei Treffer pro Spiel. Auch vergangene Woche gab es beim 5:0 über Westfalia Leer ein Schützenfest. Bemerkenswert dabei: Es trafen gleich fünf verschiedene Akteure. Generell gibt es bei den Töpferstädtern derzeit nicht DEN einen Zielspieler. Die besten Torjäger sind aktuell mit vier Treffern Jannik Hannekotte, Mohammed Sylla und Markus Weidel. Zum Vergleich: Horstmars Marcel Exner netzte bereits zehn Mal. Wohl auch deshalb schätzt Wöstemeyer die Ochtruper als „sehr variabel“ ein.

Die Power-Offensive des FSV ist im Nordwalder Sparkassen-Stadion jedoch gefragter als je zuvor. Immerhin stellt der FCN – gemeinsam mit Grün-Weiß Amisia Rheine – mit erst sechs Gegentoren die stärkste Defensive im Kreisoberhaus. Das bewiesen sie zuletzt auch beim 0:1-Auswärtssieg bei Absteiger Germania Hauenhorst. Dort stand die Abwehrreihe, allen voran dank dem überragenden Simon Markfort, sattelfest.

Bei den Nordwaldern wird Michael Dömer fehlen. Der hatte sich zuletzt am Knöchel verletzt. Nach gut zwei Wochen Pause kehren dafür Robin Lenger und Thomas Grummel zurück in das Aufgebot von Wöstemeyer. „Wir sind gut gewappnet“, passen laut dem FCN-Coach die Voraussetzungen schonmal.

Auch da Costa wird eine „schlagfertige Truppe“ auf den Platz bekommen, die „auf jeden Fall immer gewinnen“ will. „Es könnte auch schon ein bisschen wegweisend werden. Bald ist die Hinrunde schon wieder vorbei und dann werden wir sehen, wo wir letztendlich stehen“, so der Ochtruper.