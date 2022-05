Wiederaufstieg ist das Ziel des TC Nordwalde

Die Herren 60 des TC Nordwalde wollen zurück in die Regionalliga. Das erste Spiel der Saison führt sie am Samstag zu einem alten Bekannten, dem TuS Oberaden. Da Thomas Kittner den TCN verlassen hat, treten die Münsterländer mit einer neuen Nummer eins an.

Westfalenliga: Saisonstart der Herren 60 in Oberaden

Norbert Markmann wird am Samstag in Oberaden an Position zwei aufgestellt.

Nach dem unglücklichen und Abstieg aus der Regionalliga im vergangenen Jahr schlagen die Herren 60 des Tennisclubs Nordwalde 1921 in diesem Jahr wieder in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, der Westfalenliga, auf. Erster Gegner ist am Samstag der TuS Oberaden.

Die Nordwalder spekulieren zwar mit dem direkten Wiederaufstieg, doch wartet mit dem TC Unna ein schwerer und unangenehmer Gegner in ihrer Gruppe auf sie.

Zudem hat es mit Thomas Kittner die Nummer eins der Vorsaison nach Spanien verschlagen. Er steht somit nicht mehr zur Verfügung, was die Aufgabe erschwert. Allerdings konnte Thomas Profazi, der früher schon für den TC 21 aufgelaufen ist, hinzugewonnen werden. Somit sollten genügend Spieler zu Verfügung stehen, um in jeder Begegnung eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu bringen.

Mit folgenden Akteuren hoffen die Nordwalder in dieser Saison erfolgreich bestehen zu können: Thomas Profazi, Wilfried Bücker, Norbert Markmann, Wolfgang Altrogge, Andreas Kleinmann, Jürgen Aßmann, Detti Heinze, Vitomir Rogoznica, Wolfgang Herding, Michael Wissing und Udo Farwick sowie Dietmar Lenters als Mannschaftsführer.

In den vergangenen Wochen haben sich die Nordwalder Rückschlagsportler mit intensivem Training gut vorbereitet. Leicht, da sind sich alle sicher, wird das Klassenziel „Wiederaufstieg“ nicht erreichbar sein.

In der ersten Begegnung der Saison treffen die Nordwalder auswärts auf einen alten Bekannten, den TuS Oberaden (Beginn: 13 Uhr). Zwischen diesen beiden Teams gab es schon mal ein legendäres Match um einen Aufstieg. Zuletzt traf beide Formationen vor drei Jahren aufeinander. Damals konnte der TC 21 einen 6:3-Erfolg für sich verbuchen. Mit diesem Ergebnis wären die Nordwalder auch diesmal zufrieden, zumal mit Wilfried Bücker ein wichtiger Akteur aufgrund einer Verletzung ausfällt. Der TCN tritt in folgender Aufstellung an: 1. Thomas Profazi, 2. Norbert Markmann, 3. Wolfgang Altrogge, 4. Jürgen Aßmann, 5. Detti Heinze und 6. Vito Rogoznica.

Weitere Gegner in dieser Saison sind die TSG Sprockhövel (14. Mai), der TC Kaunitz (21. Mai), der TC BW Castrop (28. Mai) und der TC Unna (11. Juni).