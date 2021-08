Wöstemeyers Debüt

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison trifft der FC Nordwalde am Samstag um 13 Uhr auf dem Ligakonkurrenten Eintracht Rodde.

„Für mich ist es das erste Pokalspiel als Trainer. Ich habe ja bislang immer die Zweite in Emsdetten trainiert“, freut sich André Wöstemeyer auf die Partie gegen Eintracht Rodde am heutigen Samstag (Anstoß 13 Uhr).

Nach elf Monaten ohne Pflichtspiel ist die Begegnung gegen Rodde zudem auch eine Aufgabe, in der es endlich wieder um etwas geht. „Das ist zwar ein Pflichtspiel, aber wir sind immer noch in der Vorbereitung“, will Wöstemeyer die Ansprüche nicht zu hoch hängen. Rodde habe wohl erst zwei Spiele gemacht, beide Kontrahenten gehören jedoch zur Kreisliga A, sodass die Ausgangslage und Siegchancen ausgeglichen sein dürften.

Der FC Nordwalde muss auf einige Urlauber und verletzte Spieler verzichte – was die Sache nicht leichter macht. „Das dürfte bei Rodde nicht anders sein“, schätzt der Nordwalder Coach. Insofern sind die Karten gerecht verteilt. Unklar ist, ob Dennis Heinze spielen kann. Er musste am Donnerstag das Training vorzeitig abbrechen.