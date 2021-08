Zwei Duos dominieren

Kevin Dües oder Jannes Göhlfennen? Das war die alles entscheidende Frage im Stechen des Großen Preises von Nordwalde. In der letzten Prüfung des Turniers beim Reit- und Fahrverein Nordwalde waren die beiden Reiter mit jeweils zwei Pferden vertreten. Jubeln konnte am Ende nur einer. Derweil freuten sich zwei Nordwalder Reiterinnen über die Josef-Wulf-Gedächtnis-Preise.

Machten den Großen Preis von Nordwalde unter sich aus: Jannes Göhlfennen (l.), der sich mit Christiano Ronaldo schließlich gegen Kevin Dües und Silvertops For You durchsetzte. Auch die Plätze drei bis fünf bei dem M*-Springen belegten die beiden Reiter.

Vier Pferde, zwei Reiter, ein Stechen: Den Sieg im Großen Preis von Nordwalde machten Kevin Dües vom ZRFV Altenberge und Jannes Göhlfennen vom RuFV Isterberg unter sich aus. Beide hatten sich jeweils mit zwei Pferden für das Stechen bei dem Springen der Klasse M* qualifiziert, das das dreitägige Turnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde am Sonntagabend abschloss.

Letztlich war Christiano Ronaldo mit Göhlfennen im Sattel nicht zu schlagen. Das Paar legte im Stechen mit 35,89 Sekunden die schnellste Zeit hin und leistete sich keinen Abwurf. Dües war mit Silvertops For You etwas langsamer, blieb aber ebenfalls fehlerfrei und wurde Zweiter. Mit Number One reihte sich Göhlfennen auf Rang drei ein, vor Dües mit Connella auf Platz vier. Mit seinem dritten Pferd Celektus schaffte es der Altenberger wegen eines Zeitstrafpunkts im Umlauf zwar nicht ins Stechen, wurde aber Fünfter.

Sehr gute Starterfelder

Enttäuschend verlief das M*-Springen derweil für Hendrik Kloppenborg vom gastgebenden Reitverein, der weder mit Veni Vidi Vici noch mit Funky Lady den Umlauf beendete. Dieser war bei der zweitletzten Reiterin von einem starken Regenschauer unterbrochen worden, ehe das M*-Springen fortgesetzt werden konnte. Ansonsten konnte sich Turnierleiter Josef Wulf aber nicht über das Wetter an den drei Tagen beschweren: „Wir haben Glück gehabt. Es waren passende Temperaturen.“ Auch sonst sei „alles glatt verlaufen“, sagte Wulf: „Wir hatten sehr gute Starterfelder und absolute Top-Bedingungen sowohl beim Springplatz als auch bei der Dressur.“ Die Besucherzahlen seien an allen drei Tagen hoch gewesen, „weit über den Erwartungen“ in Corona-Zeiten, sagte Wulf.

Turnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Strahlender Sieger: Jannes Göhlfennen (RUFV Isterberg) gewann mit Christiano Ronaldo den Großen Preis von Nordwalde, eine Springprüfung der Klasse M* mit Stechen. Foto: Vera Szybalski Kevin Dües (ZRFV Altenberge) und Silvertops For You mussten sich im Stechen knapp geschlagen geben. Das Paar war ebenso fehlerfrei wie das Sieger-Duo, aber etwas langsamer. Foto: Vera Szybalski Grund zur Freude gab es auch bei zwei Nordwalderinnen am letzten Turniertag: Vereinsvorsitzender Franz-Josef Melcher (v.l.) sowie die Turnierleitung Roland Gelking, Josef Wulf und Jana Theiken überreichten die Josef-Wulf-Gedächtnis-Preise an Lara Middelhoff (l./Junioren) und Greta Rohmann. Foto: Vera Szybalski An den drei Tagen verteilten die Verantwortlichen zahlreiche Schleifen an die Reiterinnen und Reiter. Foto: Vera Szybalski Das Wetter war fast das gesamte Turnier über gut, sodass trotz Corona zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf die Anlage des Reit- und Fahrvereins Nordwalde strömten. Foto: Vera Szybalski Bei der letzten Prüfung des Turniers gab es allerdings eine Regenunterbrechung, ... Foto: Vera Szybalski ... danach musst der Parcours wieder hergerichtet werden, bevor es weiterging. Foto: Vera Szybalski Zumindest die Jüngsten hatten ihren Spaß an dem Wasser. Foto: Vera Szybalski Ein Turnier für die ganze Familie: In Nordwalde gab es wieder nicht nur Prüfungen für die älteren Reiter, sondern auch für Nachwuchsreiter. Foto: Vera Szybalski Früh übt sich, wer später eine gute Reiterin werden will. Foto: Vera Szybalski Goldenes Wochenende für Carolin Fehmer (RV St. Martin Greven-Bockholt): Mit Sinaeda Jocaba gewann sie nicht nur am Sonntag die Dressurprüfung Klasse M*, sondern auch am Samstag. Foto: Vera Szybalski Weniger gut verlief die Springprüfung der Klasse M* mit Stechen für Hendrik Kloppenborg (RFV Nordwalde): Sowohl mit Veni Vidi Vici als auch mit Funky Lady gab er im Umlauf auf. Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde: Jana Wernsmann (ZRFV Metelen) auf Welina Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) auf Silvertops For You Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Gerrit Holz (ZRFV Altenberge) auf Coronelly Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde: Claudia Brüggemann (RFV Nordwalde) auf Pandora Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde: Jana Wernsmann (ZRFV Metelen) auf Welina Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde: Lia Julie Beckmann (Zucht-, Reit- und Fahrverein Lienen) auf Rocketman Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) auf Silvertops For You Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Vera Schilling (ZRFV Altenberge) auf Casys Shadow Foto: Vera Szybalski Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde, Springprüfung der Klasse M* mit Stechen Foto: Vera Szybalski Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde, Springprüfung der Klasse M* mit Stechen: Vera Schilling (ZRFV Altenberge) auf Casys Shadow Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde: Claudia Brüggemann (RFV Nordwalde) auf Pandora Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Thomas Holz auf RSG Gnadental Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) auf Silvertops For You Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Vera Schilling (ZRFV Altenberge) auf Casys Shadow Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) wird Zweiter Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Thomas Holz auf RSG Gnadental Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Vera Schilling (ZRFV Altenberge) auf Casys Shadow Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Lars Schulze Wierling (ZRFV Altenberge) auf Sorento Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Jacqueline Hempe (RFV Nienberge) auf Catanaro Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Foto: Vera Szybalski Eindrücke Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde: Claudia Brüggemann (RFV Nordwalde) auf Pandora Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) auf Connella Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde: Hendrik Kloppenborg (RFV Nordwalde) auf Joselina Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde: Thomas Holz auf RSG Gnadental Foto: Vera Szybalski Eindrücke Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde: Marleen Mensing (ZRFV Ahaus) auf Crescendo wird Zweite bei der Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) auf Silvertops For You Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Gerrit Holz (ZRFV Altenberge) auf Coronelly Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Jacqueline Hempe (RFV Nienberge) auf Catanaro Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) auf Connella Foto: Vera Szybalski Ehre für Greta Rohmann: Sie erhält den Josef-Wulf-Gedächtnis-Preis als beste Nordwalder Reiterin Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Jannes Göhlfennen (RUFV Isterberg) auf Number One Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) auf Connella Foto: Vera Szybalski Ehre für Lara Middelhoff: Sie erhält den Josef-Wulf-Gedächtnis-Preis der Junioren als beste Nordwalder Reiterin Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) auf Silvertops For You Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Jannes Göhlfennen (RUFV Isterberg) auf Christiano Ronaldo Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) auf Silvertops For You Foto: Vera Szybalski Ehre für Greta Rohmann: Sie erhält den Josef-Wulf-Gedächtnis-Preis als beste Nordwalder Reiterin Foto: Vera Szybalski Eindrücke vom Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Nordwalde, Großer Preis von Nordwalde: Kevin Dües (ZRFV Altenberge) auf Conella Foto: Vera Szybalski

Und die Zuschauer bekamen auch einiges geboten: Am Freitag standen die Nachwuchspferde im Mittelpunkt, am Samstag gewannen Markus Melchers und Philipp Borgmeier vom gastgebenden Reitverein sowie Kevin Dües das Mannschaftsspringen der Klassen E, A* und L. Bei der Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse M* waren Vera Schilling (ZRFV Altenberge) und Casys Shadow nicht zu schlagen. Sie waren mit 53,35 Sekunden das schnellste Paar und siegten vor Marie-Sophie Oelrich (Integrativer ZRVFV Ladbergen) mit Clear Moon und Kevin Dües mit Connella. Einen Heimsieg feierte Hendrik Kloppenborg mit Funky Lady bei der Punktespringprüfung der Klasse L mit Joker.

Grund zur Freude für zwei Nordwalderinnen

Ein goldenes Wochenende erlebten Carolin Fehmer vom RV St. Martin Greven-Bockholt und Sinaeda Jocaba. Das Paar siegte am Samstag in der Dressurreiterprüfung der Klasse M* mit einer Wertnote von 7,8 und sicherte sich mit der gleichen Wertnote auch am Sonntag den Sieg in der Dressurprüfung der Klasse M*. In Dressurreiterprüfungen der Klasse L* durften sich am Samstag Pauline Weitkamp (RFV Billerbeck) mit Alfa Romeo und Philine Feldmann (RFV Greven) mit Zazouela über Siege freuen. In einer Dressurprüfung der Klasse L* triumphierten Weitkamp und Alfa Romeo am Sonntag erneut.

Im Springparcours waren am letzten Turniertag auch Luisa Kühlkamp (LZRFV Gronau) mit Avec Charme erfolgreich, die eine Stilspringprüfung der Klasse L gewann sowie Jacqueline Hempe (RFV Nienberge) mit Cula Lou, die in einer Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse L alle Konkurrenten hinter sich ließen.

Für zwei Nordwalderinnen gab es am Ende des Turniers auch noch mal Grund zur Freude: Greta Rohmann und Lara Middelhoff (Junioren) erhielten die Josef-Wulf-Gedächtnis-Preise.