Zwei Neue für den SC Nordwalde

Der SC Nordwalde hat sich im Hinblick auf die bevorstehende Saison in der Münsterlandliga noch mal auf zwei Positionen verstärkt.

Vom TV Borghorst wechselt mit Michael Köster (ehemals Segger) ein erfahrener Torwart in die Wichernsporthalle. Der Keeper stand zuvor auch schon bei seinem Heimatverein SuS Neuenkirchen sowie beim SC Arminia Ochtrup zwischen den Pfosten. In Ochtrup arbeitete Köster zusammen mit Thomas Brügge, der die Nordwalder in der Sommerpause als Trainer übernommen hat.

Zudem gab Marten Erker seine Zusage. Der Youngster kommt vom Verbandsliga-Absteiger TV Emsdetten. „Marten ist ein technisch sehr gut ausgebildeter Rückraumspieler, der vorwiegend in der Mitte zum Einsatz kommt“, so SCN-Seniorenwart Sven Büchter. Am Sonntag überprüfen die Nordwalder im Rahmen der Kennedy-Trophy der Kennedy-Trophy gegen die zweite Mannschaft der gastgebenden SGH Steinfurt die Form. Anwurf ist um 18 Uhr in der Willibrordhalle. -mab-