1:1 nach großartigem Spiel

Wer braucht die Fußball-Bundesliga, wenn es schon in der Westfalenliga so packende Duelle wie das zwischen GW Nottuln und dem TuS Hiltrup gibt. Am Sonntag trennten sich die Grün-Weißen im Heimspiel vom langjährigen Konkurrenten mit einem 1:1-Unentschieden.

Jeder, der dieses Spiel gesehen hat, wird über folgende Aussage nicht diskutieren: Diese Westfalenliga-Begegnung war Werbung für den Amateurfußball! Zwei leidenschaftlich kämpfende Mannschaften, topfitte Kicker, ausgeklügelte Taktiken, dramatische Torraumszenen, herrliche Treffer, ein begeistertes Publikum . . . Was will man eigentlich mehr? Drei Punkte, ist klar. Doch die gab es nicht beim 1:1 (0:1)-Unentschieden zwischen Gastgeber GW Nottuln und dem TuS Hiltrup.

Dass es am Ende zu einer Punkteteilung kam, schmeckte vor allem Nottulns Übungsleiter Yannick Gieseler nicht: „Wir hatten heute viele Chancen, die wir leider liegengelassen haben. Ich kann die Einschussmöglichkeiten gar nicht mehr alle aufzählen. Ich meine jedenfalls, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten.“ Dieser Meinung schloss sich sein Gegenüber Christian Hebbeler nicht an: „Das war definitiv eines der besseren 1:1-Spiele. Nottuln war in der ersten Halbzeit stärker als wir, trotzdem gehen wir in Führung. In der Folge machen wir das 2:0 nicht, obwohl wir dazu sehr gute Gelegenheiten hatten. Selbst in Unterzahl haben wir weiter auf Sieg gespielt. Über 90 Minuten finde ich das Ergebnis daher leistungsgerecht.“

In der ersten Halbzeit spielten beide Teams sehr vorsichtig, denn keines wollte den ersten Fehler machen. Grün-Weiß gewann indes mehr zweite Bälle und kam immer wieder gefährlich vor das TuS-Gehäuse. Ein Kopfball von Daniel Feldkamp nach einem Eckball von Felix Hesker ging allerdings knapp vorbei (24.). Anschließend wurde Tim Bröcking in zwei aussichtsreichen Situationen (33., 38.) zurückgepfiffen. Beide Male habe eine Abseitsstellung vorgelegen, zeigte der Unparteiische an – mindestens strittig.

Unstrittig war indes, dass Akil Cömcü in Minute 41 nicht im Abseits stand und nach einem weiteren guten Hiltruper Angriff über die Außenbahn zur etwas überraschenden Gäste-Führung traf.

Nach dem Seitenwechsel kam der TuS deutlich besser aus der Kabine. Das 2:0 lag nun in der Luft. Frederik Schulte (50.) und Daniel Mladenovic (57.) konnten ihre Großchancen indes nicht nutzen.

Jetzt schickte Gieseler Fabian Schöne nach vorne. Und prompt wurden die Nottulner Aktionen zwingender. Max Wenning (59.) und Christian Messing (61.) nutzten zunächst ihre Möglichkeiten nicht. Dann aber flankte Jens Böckmann scharf in den Strafraum auf Tim Bröcking, der per Kopf das inzwischen mehr als verdiente 1:1 erzielte (75.).

Jetzt wurde es hektisch und phasenweise sogar vogelwild. Semih Daglar (83., 90.+3)), wieder Christian Messing (88.) und auch Fabian Schöne (90.+4) hatten die Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen – taten sie aber nicht.

Ganz zum Schluss durften sich die Gastgeber daher noch bei ihrem Torhüter Christoph Hunnewinkel bedanken, der mit einer Glanzparade einen Schuss des eingewechselten Shpetim Hajdini noch gerade so eben um den Pfosten lenken konnte (90.+5).

GW Nottuln: Hunnewinkel – Schöne - Kreuz - Wenning - Böckmann - Hesker (81. Klaus), Feldkamp - Leifken (70. Schultewolter), Messing, Daglar – Bröcking

Tore: 1:0 Cömcü (41.), 1:1 Bröcking (75.)

Bes. Vorkommnis: Ampelkarte für den Hiltruper Alan Bezhaev (90.+1).