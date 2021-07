2:2 im Derby zwischen Appelhülsen und Schapdetten

Wenn Arminia Appelhülsen gegen Fortuna Schapdetten antritt, möchte keine der beiden Mannschaften gerne verlieren. So war es gut, dass nach 90 Minuten jedes Team zwei Tore geschossen hatte.

Ein gutes Vorbereitungsspiel sahen die Zuschauer am Donnerstagabend in Appelhülsen: Gastgeber Arminia trennte sich von Fortuna Schapdetten mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Remis.