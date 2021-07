Aaron Wolszon beendet Karriere in Nottuln

Normalerweise findet ein Vorbereitungsspiel zwischen zwei A-Ligisten so ziemlich ohne Zuschauer statt. Nicht so der Kick am vergangenen Sonntag zwischen Gastgeber Grün-Weiß Nottuln 2 und der Reserve von Blau-Weiß Aasee. Viele Menschen säumten das Rund auf dem Nebenplatz des Nottulner Baumberge-Stadions und feuerten die beiden Teams an. Vor allem aber ein Spieler erfreute sich fortwährender und unüberhörbarer Unterstützung: Aaron Wolszon. Der Gästetorhüter, der aus persönlichen Gründen seine Karriere beendet, stand zum letzten Mal zwischen den Pfosten und wurde von seinen Studienkollegen aus Münster und seinen Nottulner Freunden stilvoll in den Ruhestand verabschiedet.

