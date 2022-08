Appelhans überragt einfach alle

Der Mann hatte die Ruhe weg. Ein Angriff nach dem anderen rollte am Sonntag auf das Tor von Nils Appelhans zu, doch der Schlussmann von Fortuna Schapdetten blieb cool wie ein Langnese-Eis. Er wehrte alles ab, alles! Erst ganz zum Schluss kassierte der in orange gekleidete Schnapper ein Tor der SG Selm. Da die Gastgeber vorher aber auch getroffen hatten, hieß es nach 90 Minuten 1:1 (0:0).

„Nils hat bestimmt sechs Hundertprozentige abgewehrt. Er war der beste Mann auf dem Platz“, berichtete später Fortunas Trainer Christopher Muck, der aufgrund großer Aufstellungssorgen erstmals seit zwei Jahren wieder über 90 Minuten gehen musste.

Die Zuschauer sahen ein A-Liga-Spiel auf ein Tor. Selm kombinierte flüssig und zeigte eindrucksvoll seine Kopfballstärke. Die Fortunen wiederum versuchten Nadelstiche zu setzen und warfen sich aufopferungsvoll in jeden Zweikampf. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde die Partie dann auf den Kopf gestellt, als Simon Stüper die Dettener in Führung brachte. Doch nur zwei Minuten später waren sich zwei Kicker des Gastgebers bei eine Klärungsaktion uneins. Das Leder kam dadurch zu Felix Schröder, der zum 1:1 einschob (90.+4). „Ein Sieg von uns wäre wirklich völlig unverdient gewesen“, sagte Muck, der froh ist, nächste Woche wieder mehr Personal an Bord zu haben. Das wird auch dringend benötigt, denn seine Mannschaft muss gegen den Titelfavoriten Wacker Mecklenbeck ran.