Appelhülsen gewinnt zähe Begegnung

„Es war ein zähes Spiel“, resümierte Arminen-Coach Marcus Thies. Aber das war ihm im Grunde egal, denn was am Sonntag wirklich zählte für den B-Ligisten aus Appelhülsen war der 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen SF Merfeld 2.

„Es war ein zähes Spiel“, resümierte Arminen-Coach Marcus Thies. Aber das war ihm im Grunde egal, denn was am Sonntag wirklich zählte für den B-Ligisten aus Appelhülsen war der 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen SF Merfeld 2. Dass die Thies-Elf auf jeden Fall die drei Punkte am Kücklingsweg behalten wollte, machte Marvin Gerson den Merfeldern bereits in der 6. Minute klar: Nach einem misslungenen Konter der Sportfreunde nutzte er die Möglichkeit und zog ab, sodass Keeper Alexander Kreidner keine Abwehrchance blieb. In der Folge standen die Merfelder tief. Die Appelhülsener liefen immer wieder an, kamen indes nur selten durch. In der zweiten Hälfte belagerten die Arminen dann noch öfter den Merfelder Strafraum und hatten nun auch die eine oder andere größere Chance. Timo Beughold nutzte eine davon in der 65. Minute, erhöhte auf 2:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Für das dritte Tor leistete ein Gäste-Akteur die Vorarbeit, als er Patrik Schölling im Strafraum foulte. Den fälligen Elfmeter nutzte Philipp Marx, um den 3:0-Endstand zu markieren.

In der Tabelle liegt die Thies-Elf immer noch drei Punkte hinter der TSG Dülmen 3, die sich mit 4:0 gegen die DJK Eintracht Coesfeld II durchsetzte. In den verbleibenden sieben Spielen sind allerdings noch 21 Punkte zu vergeben und „vielleicht lassen die Dülmener ja mal drei Punkte liegen“, hofft Thies. Erst am 3. Mai (Dienstag) spielen die Arminen beim Tabellenvorletzten DJK GW Lavesum wieder um Punkte.