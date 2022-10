Appelhülsen hat Heimrecht, Nottuln 2 im Derby gefordert

Nach zwei Niederlagen in Folge möchte A-Ligist Armina Appelhülsen am Sonntag wieder zurück in die Erfolgsspur. Die Chancen im Heimspiel (Anstoß um 15 Uhr) stehen nicht schlecht, denn mit dem SV Brukteria Rorup reist der Tabellenelfte an. Dabei hat der sonntäglich Gast bisher erst einen Zähler mehr geholt als die auf Platz 13 rangierenden Arminen.

Zurück im Kader

„Darfeld und Seppenrade waren zuletzt Bonusspiele, wobei wir gegen Seppenrade durchaus hätten punkten können“, sagt Arminia-Trainer Marcus Thies, der im Heimspiel an ein Erfolgserlebnis seiner Mannschaft glaubt. Thies: „Rorup ist unsere Kragenweite.“ Personell sieht es bei den Appelhülsenern auch wieder etwas besser aus, denn mit Marvin Gerson und Timo Zimmermann kehren zwei Leistungsträger in den Kader zurück.

Gegen Rorup haben die Appelhülsener schon lange nicht mehr gespielt. Letztmalig trafen die beiden Teams am 11. Juni 2016 in einer denkwürdigen Partie aufeinander. Damals gewann Rorup im Relegationsspiel um den letzten freien Platz in der Kreisliga A mit 9:8 nach Elfmeterschießen gegen die Arminen. Damit verlieb die Brukteria im Kreisliga-Oberhaus, während die Arminen weiterhin in der B-Liga kicken mussten.

TSG Dülmen 2 - GW Nottuln 2

Das kleine Derby steht auf dem Programm: Am Sonntag gastiert die Zweite von GW Nottuln bei der Reserve der TSG Dülmen (Anstoß um 12.30 Uhr). Im Dienstagstraining kritisierte GWN-Trainer Mahmoud Abdul-Latif seine Spieler erstmals etwas deutlicher. „Die Jungs sind alle sehr nett. Leider sind sie das aber auch auf dem Platz. Im Training gehen sie aggressiver in die Zweikämpfe als in einem Meisterschaftsspiel“, so der Coach. Gerade im jetzt anstehenden Derby sei es aber wichtig, sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen. „Zudem gehen wir zu fahrlässig mit unseren Chancen um. Das muss einfach besser werden“, fordert der Trainer.