Appelhülsen ist im Heimspiel Favorit

Natürlich muss er warnen. Das ist der Job des Trainers vor dem Aufeinandertreffen mit einem Tabellenletzten: Dennoch ist Marcus Thies, Coach von A-Ligist Arminia Appelhülsen, vor dem Heimspiel gegen GW Hausdülmen (Sonntag, 15 Uhr) auch selbstbewusst: „Wenn wir den Gegner nicht unterschätzen und an die erste Halbzeit gegen Nottuln 2 anknüpfen können, werden wir auch punkten.

Mein Gefühl ist, dass wir uns allmählich an die A-Liga gewöhnt haben“, so Thies, der im Heimspiel indes auf einige Spieler verzichten muss. Dafür kehren Philipp Marx und Jannes Kuhlenbäumer in den Kader zurück. Gegen Hausdülmen hat die Arminia in den letzten zwei Jahren drei Testspiele ausgetragen. Die Appelhülsener gewannen 4:3, 6:2 und zuletzt im Juli des vergangenen Jahres mit 4:2. Doch das ist alles schon lange, lange her, sagt der SVA-Trainer und hebt mahnend den Zeigefinger.