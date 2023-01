Appelhülsen ist in Bösensell favorisiert

Zwei Frauenmannschaften aus den Baumbergen tummeln sich in dieser Saison in der Volleyball-Kreisliga Coesfeld. Während die Zweitvertretung von Arminia Appelhülsen um den Aufstieg mitspielt, möchte sich die Reserve des SV Bösensell einen guten Mittelfeldplatz erkämpfen.

Am Dienstagabend (10. Januar) stehen sich die beiden Teams im ersten Rückrundenspiel gegenüber: Der Anpfiff der Begegnung ertönt um 19 Uhr in der Sporthalle der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell.

Die Arminen gehen als Favorit in die Partie. Und das hat mehrere Gründe: Das Hinspiel gewannen die Appelhülsenerinnen souverän mit 3:0 und sind inzwischen mit 23 Punkten Tabellenzweiter. Die Tabelle führt der SuS Olfen III mit einem Zähler mehr auf dem Konto an.

Marc Fritsch heißt der Trainer des SVA. „Ich bin 2019 als Trainer eingestiegen. Vorher hat sich die Mannschaft acht Monate ohne Coach über Wasser gehalten. Sechs Spielerinnen waren noch übrig geblieben und haben trotzdem weitergemacht. Das hat mir imponiert“, erklärt der 50-Jährige, der zu seiner aktiven Zeit in Wiesbaden bis zur 2. Bundesliga spielte. Bevor er das Amt bei der Armina übernahm, stellte er jedoch eine Bedingung. „Ich wollte einen Kader von zwölf ehrgeizigen Spielerinnen.“ Zwei Monate später standen die zwölf Damen in der Halle – allesamt ehrgeizig – und Fritsch stieg ein.

„Inzwischen habe ich 15 Spielerinnen im Kader, die zwischen 19 und 26 Jahre alt sind. Mir ist der erste Ball wichtig, der muss gut kommen. Und dann möchte ich natürlich, dass wir aktiv Punkte machen. Das können wir noch verbessern.“

Eine Niederlage kassierte seine Mannschaft bisher. „Wir haben im Oktober mit 1:3 gegen Olfen verloren. An diesem Spieltag standen mir aber nur sechs Spielerinnen zur Verfügung.“ Am Dienstag in Bösensell werden es mehr sein und so hofft Fritsch auf eine Wiederholung des Hinspielerfolgs.

„Natürlich sind wir in diesem Spiel Außenseiter“, weiß Bösensells Trainerin Sonja Dirkmann, die gemeinsam mit Rainer Timmerhinrich die Bösenseller Zweitvertretung trainiert. „Unsere Mädchen spielen ja gerade ihre erste Saison bei den Senioren. Sie sind zwischen 12 und 14 Jahren alt und treten damit an jedem Spieltag gegen deutlich ältere Gegenspielerinnen an. Daran mussten sie sich auch erst einmal gewöhnen.“

Die zehn jungen Bösensellerinnen akklimatisierten sich gut. Acht Punkte haben sie bereits in sieben Partien geholt und sind Viertletzter.

Den schönsten Sieg bisher feierten sie am 15. Oktober, als sie Spitzenreiter Olfen mit 3:2 schlugen. „Wir sind nicht mehr so grün wie zu Saisonbeginn. Wenn wir alle Spielerinnen an Bord haben, können wir die Arminia vielleicht etwas ärgern und den ein oder anderen Satz holen“, sagt Sonja Dirkmann, die hofft, dass ihre Mädels mutig aufspielen werden.