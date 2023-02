Appelhülsen kommt in Bösensell klasse zurück

Die heimischen A-Ligisten GW Nottuln 2, SV Bösensell, Arminia Appelhülsen und Fortuna Schapdetten überprüften an diesem Wochenende wieder ihre Form.

GW Nottuln 2 - TuS Freckenhorst 2 6:2

Nachdem Adler Buldern kurzfristig das für Sonntag geplante Vorbereitungsspiel absagte, fanden die Grün-Weißen mit der Freckenhorster Reserve, Tabellenvierter in der Kreisliga B 2, einen Ersatz. „Unsere erste Hälfte war wieder einmal sehr gut, die zweite wieder einmal sehr schlecht. An diesem Punkt standen wir schon einmal in der Sommervorbereitung, das geht mir mittlerweile gehörig auf die Nerven“, redete GWN-Trainer Mahmoud Abdul-Latif nach dem Abpfiff nicht lange um den heißen Brei herum. In den ersten 45 Minuten hatten seine Mannen viel Ballbesitz, fanden gute Lösungen vor dem gegnerischen Tor und unterstützten sich gegenseitig lautstark. Die Folge: Nach Treffern von Lasse Wagner, Dennis Paul und einem Doppelpack von Sven Reuter führten die Nottulner zur Pause mit 4:0. Nach dem Wiederanpfiff schnürte Cedric Reidegeld zwar noch einen Doppelpack, doch auch der Gast war noch zwei Mal erfolgreich. „Wir haben in der zweiten Halbzeit völlig den Faden verloren“, ärgerte sich Abdul-Latif, der nun hofft, dass seine Spieler im letzten Vorbereitungsspiel am nächsten Samstag gegen den TuS Neuenkirchen endlich einmal über 90 Minuten eine gute Leistung zeigen werden.

SV Bösensell - Arminia Appelhülsen 2:2

Bessere Laune als in der Vorwoche? Fehlanzeige in Bösensell. Gegen Arminia Appelhülsen kamen die Jungs von Bernd Westbeld nicht über ein 2:2 hinaus – und das, obwohl sie zur Pause bereits mit 2:0 führten. „Die erste Halbzeit war okay. In der zweiten Halbzeit waren wir null im Spiel. Es war, als ob uns der Stecker gezogen worden wäre“, hatte der Trainer keine Erklärung für das Auftreten seiner Mannschaft. Nachdem Marvin Janning früh zum 1:0 getroffen hatte (10.), legte Oliver Mersmann mit dem ersten guten Spielzug nach (24.). Viel mehr Möglichkeiten ergaben sich in den 90 Minuten für den SVB allerdings nicht. Appelhülsen erspielte sich dagegen gute Chancen, die entweder von Tim Schölling entschärft wurden oder knapp am Kasten vorbei gingen. In der 72. Minute war aber auch der Keeper der Gelb-Schwarzen geschlagen: Nach einer Balleroberung gelang Bennett Klein der Anschlusstreffer. Kurz vor dem Abpfiff erzielte Timo Zimmermann im zweiten Versuch den verdienten Ausgleich, nachdem Klein zuvor noch an der Latte gescheitert war (89.). Dem verpassten Sieg trauerte Arminia-Coach Marcus Thies nicht nach. Er war vielmehr zufrieden. „Ja, es saß mehr drin. Aber das ist egal, darum geht es uns nicht. In der Hinrunde war oft der Kopf das Problem. Das wird jetzt besser.“

SC DJK Everswinkel - Fortuna Schapdetten 4:3

Auch im vorletzten Testspiel konnten die Fortunen keinen Sieg feiern: Nach 90 Minuten setzte sich Gastgeber Everswinkel mit 4:3 durch. Der Platzherr führte nach 36 Minuten mit 2:0, ehe Leo Diem kurz vor dem Halbzeitpfiff der Anschlusstreffer gelang. Nach dem Seitenwechsel drehten die Schapdettener nach Treffern von Mats Lengers (64.) und Michael Schlichtmann (75.) dann allerdings die Partie. Doch es war noch nicht Schluss. In der 83. und 90. Minute schlug der Platzherr abermals zurück und gewann doch noch knapp. Im letzten Testspiel treten die Schapdettener am nächsten Sonntag bei Eintracht Münster an. Am 26. Februar geht es für den heimischen A-Ligisten dann beim Vorletzten BSV Roxel 2 wieder um wichtige Punkte gegen den Abstieg.