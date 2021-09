Appelhülsen lädt zum Landlauf ein

Die Arminen sind bereit und freuen sich auf ihre Gäste: Am Samstag (25. September) findet rund um das Sportzentrum am Kücklingsweg der Appelhülsener Landlauf statt.

Viele fleißige Helferinnen und Helfer waren in den letzten Tagen in Appelhülsen unterwegs, um die Strecke vorzubereiten.

Los geht es um 15 Uhr mit dem Bambinilauf. Es folgt um 15.45 Uhr der Schülerlauf und um 16.30 Uhr der 5-km-Landlauf. Höhepunkt ist der „Große Landlauf“ über 10 Kilometer, der um 17.30 Uhr gestartet wird. In dieser Woche verteilten die Arminen bereits die Streckenabsperrungen. Außerdem wurden die rund 40 Helferinnen und Helfer über ihre Aufgaben informiert. Die Streckensicherung erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr Appelhülsen. Das Orgateam um Manfred Feldmann, Tobias Helms, Clemens Lenfers, Ingo Reher, Manuel Reinermann, Frank Rickert und Dietmar Schmidt macht noch einmal darauf aufmerksam, dass es im Bereich des Sportzentrums, Kücklingswegs und in den Bauerschaften Heller rund um das Sportzentrum in den Laufzeiten zu Verkehrseinschränkungen kommen wird. „Wir haben alle Anwohner in der letzten Woche mit einem Schreiben und Flyer informiert“, berichtete Tobias Helms, der sich über 108 Online-Anmeldungen freut. Der Lauftrainer der Arminen macht darauf aufmerksam, dass bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start Nachmeldungen noch möglich sind.