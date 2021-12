Appelhülsen müht sich beim Heimerfolg

„Ich bin komplett zufrieden.“ Marcus Thies, Trainer des B-Ligisten Arminia Appelhülsen, klang sehr entspannt. Vor allem, da seine Elf den Adlern der Bulderner Zweitvertretung mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg die Flügel stutzte und nun mit sechs Punkten Vorsprung vor der TSG Dülmen 3 als Tabellenprimus in die Winterpause geht.

Es war kein wirklich gutes Spiel, das Thies zu sehen bekam. Zwar zirkelte Philipp Marx in der 20. Minute den Ball sauber zur Arminia-Führung ins Adler-Tor, aber weitere Highlights gab es nicht vom Herbstmeister zu bewundern. Ärgerlich war außerdem, dass nur Sekunden vor dem Pausenpfiff die Bulderner durch Pierre Blumberg den Ausgleich markierten. In der zweiten Hälfte wurde die Begegnung spielerisch zwar auch nicht bessert, aber wenigstens die Tore waren sehenswert. In der 47. Minute verlud Timo Beughold den Adler-Keeper und traf zum 2:1. In der 68. Minute sorgte Philipp Marx mit seinem zweiten Tor an diesem Tag für den Endstand.