Appelhülsen scheitert an den Standards

Der Aufsteiger Arminia Appelhülsen kann mithalten – und musste sich im ersten Spiel gegen DJK Rödder trotzdem mit einer 1:3 (0:1)-Niederlage zufriedengeben. „Wir haben nicht schlecht gespielt und die besseren Chancen gehabt. Allerdings haben wir die Standards nicht verteidigt bekommen“, fasste SVA-Trainer Marcus Thies die aus seiner Sicht ärgerliche Niederlage zusammen. Ecke (9.), Elfmeter (52.) Freistoß (75.) – was die Standardgegentore angeht, war wirklich alles mit dabei. Und was die eigenen Chancen angeht: Hier waren es Marius Fiege und Timo Schwabe, die für die Gäste schon in der ersten Halbzeit hätten treffen können. „Der Ball von Marius muss rein“, ärgerte sich Thies über die vertane Möglichkeit frei vor dem Tor und die für ihn unverdiente Führung der Gastgeber zur Pause. Und auch im zweiten Durchgang gelang den Thies-Schützlingen trotz einer Leistungssteigerung der Ausgleich nicht. Im Gegenteil: Durch einen Foulelfmeter, den es laut Coach aufgrund eines vorhergegangenen Foulspiels an Torhüter Levi Eigen gar nicht hätte geben dürfen, kassierte Appelhülsen das 0:2 (52.). Zwar kam die Arminia kurze Zeit später durch Philipp Marx noch zum Anschluss (55.) und drückte sogar auf den Ausgleich, den Schlusspunkt setzte jedoch Rödder mit dem Treffer zum 3:1 (75.).