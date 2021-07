Appelhülsen schlägt A-Ligisten 4:2

„Wir haben heute die Grundtugenden eingebracht“, sagte ein zufriedener Co-Trainer Christoph Winkelsett. Beim 4:2 (1:0)-Erfolg im ersten Testspiel von Arminia Appelhülsen gegen den A-Ligisten GW Hausdülmen zeigten die Kicker des heimischen B-Ligisten Einsatzfreude, Kampfbereitschaft und Teamgeist.

Die Arminen überzeugten auf dem Rasenplatz 90 Minuten mit einer sehr konzentrierten Vorstellung. In der Abwehr stand das Team vom Kücklingsweg äußerst stabil. Die Hausdülmener rannten bei schwülem Wetter hingegen ein ums andere Mal vergeblich an. In Minute 26 passierte es dann: Einen blitzsauberen Konter schloss Timo Schwabe mit der Appelhülsener Führung ab. „In der ersten Halbzeit hätten noch mehr Tore fallen müssen. Es waren genug Chancen da“, berichtete Winkelsett.

Nach dem Seitenwechsel machten sich die Platzherren das Spiel zeitweise selbst schwer. Nach dem 2:0 durch Fabian Beisenbusch (54.) glichen die Hausdülmener mit einem Tor aus dem Spiel heraus (57.) und einem Elfmeter (63.) aus. Während der Gast aber weiter sehr nervös agierte, blieben die Arminen konzentriert. Das wurde belohnt: Zunächst erzielte Lennard Bäumer die erneute SVA-Führung (71.), ehe Nico Beughold mit seinem Tor den Deckel draufmachte (84.). „Timo Bröker hat mir heute gut gefallen. Er hat zwar kein Tor erzielt, aber viele Chancen für das Team erarbeitet“, erklärte der Co-Trainer.