Arminen mit einigen persönlichen Bestzeiten

Bei optimalen Wetterbedingungen starteten am Sonntag sieben Läuferinnen und Läufer von „Laufend Fit“, der Laufsportgruppe des SV Arminia Appelhülsen, beim Vivawest-Marathon in Gelsenkirchen und traten mit einigen persönlichen Bestzeiten zufrieden die Heimreise nach Appelhülsen an.

Meike Heidges lief ihren ersten offiziellen Halbmarathon und war mit 01:50:19 Stunden auch schnellste Läuferin der SVA-Laufgruppe. Rainer Hensmann konnte bei seinem zweiten Halbmarathon seine persönliche Bestzeit um 12 Sekunden auf 02:03:43 Stunden verbessern. Robert Wolken blieb bei seinem ersten Halbmarathon gleich unter der magischen 2-Stunden-Marke und finishte in 01:56:52 Stunden. Auch Manuel Reinermann feierte beim Vivawest sein Halbmarathon-Debüt und wurde dabei von Claudia Pfeil begleitet. Das Duo überquerte nach 02:16:23 Stunden die Ziellinie. Vervollständigt wurden die Halbmarathonstarter durch Markus Böker, der mit seinen 02:15:34 Stunden ebenfalls zufrieden war.

Einziger Marathonstarter war Clemens Lenfers, der erstmals unter 4 Stunden finishen wollte. Bis Kilometer 36 lag er noch im Soll. Anschließend konnte er sein geplantes Marathontempo nicht mehr durchhalten und verpasste sein anvisiertes Ziel um 11 Minuten. Seine 04:10:59 Stunden bedeuteten dennoch eine neue persönliche Bestzeit.