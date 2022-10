Arminia Appelhülsen bedankt sich

Nach der erfolgreichen Durchführung des 2. Appelhülsener Landlaufs (wir berichteten) dankte das Orga-Team um Frank Rickert, Clemens Lenfers, Manuel Reinermann, Dietmar Schmidt, Tobias Helms und Manfred Feldmann den fleißigen Helferinnen und Helfern mit einem typisch ländlichen Abendessen bei Grünkohl mit Mettendchen, welches von Marcel Klingel zubereitet worden war. Ebenfalls geladen waren die Sponsoren des Landlaufs und der Laufgruppe „Laufend Fit“. Ohne die zahlreiche Unterstützung der Läuferinnen und Läufer der Laufgruppe und der Sponsoren wäre es für das Orga-Team des SVA nicht möglich, eine Veranstaltung in dieser Größenordnung durchzuführen, schreibt die Arminia in einer Presseinformation. Nach dem erfolgreichen „Jahr100Lauf“ zum 100-jährigen Bestehen des Vereins in 2019 war den Organisatoren schnell klar, dass dies keine einmalige Veranstaltung bleiben würde. So fand der „Jahr100Lauf“ seinen Nachfolger im „Appelhülsener Landlauf“, der in seiner zweiten Auflage bereits Teil der Westmünsterland-Laufserie geworden ist und zu einem festen Bestandteil der Volksläufe im hiesigen Bereich werden könnte. Das Feedback zum Lauf in Appelhülsen war durchweg positiv, berichtet der SVA. Während des Dankeschön-Abends ließen die Anwesenden den Landlauf Revue passieren und notierten auch schon die ein oder andere Idee zur Verbesserung der Veranstaltung. Nun liegt es am Orga-Team, diese Anregungen aufzunehmen und beim nächsten Lauf am 23. September 2023 (Samstag) umzusetzen.