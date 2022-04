Arminia Appelhülsen bei Fortuna Seppenrade 2

Das Hinspiel war überdeutlich: Mit 10:2 setzte sich Arminia Appelhülsen Ende September bei der Zweitvertretung von Fortuna Seppenrade durch. Doch im heutigen Nachholspiel um 20 Uhr genießen die Seppenrader Heimrecht. „Und bei Heimspielen weiß man vorher nie, was eine Reserve von oben runterbekommt“, erklärt Arminias Trainer Marcus Thies und warnt daher vor einer Wundertüte. In der Partie zwischen dem Tabellenneunten der Kreisliga B und Primus Appelhülsen sind die Gäste aber natürlich Favorit und nehmen diese Rolle auch an, zumal die Seppenrader zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassierten. Aufpassen müssen die Thies-Schützlinge vor allem auf Michael Arnsmann, der mit 17 Treffern beweist, dass man auch in Seppenrade weiß, wo das gegnerische Tor steht.