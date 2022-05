Arminia Appelhülsen bei SW Beerlage

Vier Spiele trennen Arminia Appelhülsen noch von Meisterschaft und Aufstieg. Am Sonntag laufen die Arminen bei SW Beerlage auf.

Fehlt am Sonntag: Lennard Bäumer.

Vier Spiele trennen B-Ligist Arminia Appelhülsen noch von Meisterschaft und Aufstieg, nachdem Konkurrent TSG Dülmen 3, wie berichtet, sechs Punkte am grünen Tisch aberkannt wurden. Dafür müssen die Arminen aber auch alle vier Partien gewinnen, denn Dülmen und auch SuS Hochmoor haben unverändert noch Chancen. Am Sonntag um 15 Uhr laufen die Arminen beim Tabellenachten SW Beerlage auf. Das Hinspiel gewannen sie mit 4:1. Aber, so Appelhülsens Trainer Marcus Thies: „In Beerlage ist es immer schwierig, weil die Schwarz-Weißen nur über einen Rasenplatz verfügen.“ Verzichten müssen die Gäste auf die verletzten Marvin Gerson und Lennard Bäumer.