Arminia Appelhülsen beweist Moral

Als kleines Erfolgserlebnis bezeichnete Marcus Thies das 4:4 im Auswärtsspiel seiner Appelhülsener gegen die DJK Dülmen an diesem Spieltag. „Beide Teams hätten gewinnen können, wir nehmen den Punkt gerne mit.“

Vor allem hätte das Spiel auch deutlich höher ausfallen können – 8:8 zum Beispiel. Chancen dazu gab es auf beiden Seiten, für die Dülmener alleine in den ersten 15 Minuten schon drei. Aber auch die Arminia vergab vor dem ersten Treffer beste Möglichkeiten. „Es war eine offene Partie“, hätte Thies es wohl nicht besser beschreiben können.

Etwas glücklich, aber dennoch mit zwei guten Aktionen gingen die Gäste durch einen Doppelpack von Nico Beughold in der ersten Halbzeit in Führung (23., 34.). „Im zweiten Durchgang wurden wir dann eiskalt erwischt.“ 2:2 hieß es nach 49 Minuten. Trotz der erneuten Führung durch Beughold (62.), gab sich Dülmen nicht geschlagen und dreht innerhalb von fünf Minuten noch die Partie (70., 75.). Doch noch immer war nicht Schluss. „Am Ende haben wir eine gute Moral bewiesen“, freute sich Thies über den Kopfballtreffer zum 4:4 durch Patrick Schölling (78.).

GW Nottuln 2 holt drei Punkte

Am elften Spieltag ging es für die Reserve von Grün-Weiß Nottuln in die Heimat von Mahmoud Abdul-Latif. Dank eines 2:1 (1:0)-Erfolgs gegen Adler Buldern fuhren die Grün-Weißen mit drei Punkten wieder zurück ins Stiftsdorf. Die emotionale Verbindung konnte der Trainer über 90 Minuten ausblenden, „weil es mir meine Mannschaft ziemlich einfach gemacht hat“. Seine Schützlinge zeigten ein gutes Spiel und gingen in der 31. Minute verdient in Führung: Nach einem Freistoß von Cedric Reidegeld versenkte Linus Sonneborn den Ball per Kopf im Tor. Der Ausgleich fiel kurz nach dem Wiederanpfiff etwas überraschend für Abdul-Latif. „Wir sind gut reingekommen, hatten dann aber einen großen Bock.“ Nach einem Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft bedankte sich Bulderns Leon Klasen und traf zum 1:1 (49.). Dank eines glücklichen Trainer-Händchens blieb es jedoch nicht dabei. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung traf Lucas Rix zur erneuten Führung ins lange Eck (73.). „Wir waren das eine Tor besser“, so der GWN-Coach.