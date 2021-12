Arminia Appelhülsen: Der Sekt ist noch nicht kaltgestellt

Eine Rückrundenbilanz verweist auf Licht und Schatten im ersten Halbjahr, Tops und Flops, auf Stärken und Defizite. Wenn es aber um eine Mannschaft wie Arminia Appelhülsen geht, die 14 von 15 Spielen gewonnen und eines remis gespielt hat, droht es undankbar zu werden für den Sportjournalisten. Was soll bei einem solchen Bericht herauskommen außer „Alles gut“ oder „Friede, Freude, Eierkuchen“?

Doch Marcus Thies, Trainer des souveränen Herbstmeisters in der Kreisliga B, hat etwas mehr als den Blick in einen eintönig blauen, wolkenlosen Himmel zu bieten. „Nein, auf keinen Fall“, antwortet der Appelhülsener auf die Frage, ob seine Arminen den Sekt für den Aufstieg im Sommer schon kaltstellen können. „Das ist noch nicht gelaufen“, sagt er mit Verweis auf die TSG Dülmen 3, die als Tabellenzweiter immerhin sechs Punkte Rückstand auf den Ligaprimus hat. „Unser Vorsprung könnte nach zwei Spieltagen schon wieder weg sein. Und vor allem ist das eine dritte Mannschaft – da weiß man nie, ob und wie die zweite Mannschaft sie in der Rückrunde unterstützen wird“, sagt der Coach.

Den direkten Vergleich gegen die TSG 3 gewann die Thies-Elf mit 3:2. Die einzigen Punktverluste mussten die Appelhülsener am 28. November, dem 13. Spieltag, hinnehmen – mit einem 1:1 bei SuS Hochmoor. Beeindruckende 43 Punkte hat die Arminia in 15 Partien gesammelt. Die Torbilanz: 58:15. Keine andere Mannschaft hat weniger Tore kassiert und nur Hochmoor (62 Treffer) öfter geknipst.

Doch ein unbehelligter Siegeszug war die Hinrunde für die Thies-Elf auch nicht. „Wir haben bisher auch die knappen Spiele gewonnen“, so der Coach.

Was aber ist das Geheimnis der Mannschaft, die schon die vergangene Saison als Erster abschloss – allerdings coronabedingt nach nur acht Spieltagen und punktgleich mit der SG Coesfeld 2? „Wir haben mit rund 28 Mann einen großen Kader, und alle sind ziemlich gleichwertig. Man kann auf fast allen Positionen die Spieler gleichwertig ersetzen.“

Beispiel Timo Zimmermann: Der eigentliche Kapitän ist der große Pechvogel der Hinrunde. Im vierten Saisonspiel musste er verletzt raus und wird seitdem auf der linken Seite der Viererkette von Louis Wessels-Sickmann ersetzt, der im vergangenen Jahr noch bei den A-Junioren kickte. „Louis macht das gut, keine Frage“, ist Thies vom jungen Zimmermann-Ersatz beeindruckt.

Beispiel Torhüterposition: Mit dem 21-jährigen Levi Eigen und dem 14 Jahre älteren Marc Zimmermann, Bruder von Kapitän Timo, hat Appelhülsen auch zwischen den Pfosten zwei gleichstarke Akteure aufzubieten.

Die fast durchgängig doppelte Besetzung von Positionen sorgt für einen gesunden Konkurrenzkampf am Kücklingweg, ebenso die Breite des Kaders. „Die Trainingsbeteiligung ist immer sehr gut. Das ist auch ein Grund, warum wir da oben stehen“, freut sich Thies.

„Das soll auch so bleiben“, hofft der Coach, dass sein Team bis zum Saisonende tatsächlich an der Spitze bleibt und in der kommenden Saison in der Kreisliga A antritt. Garantiert sei das nicht. „Wenn einer denkt ,Wir sind durch‘, wird‘s schwierig. Wir müssen demütig bleiben.“

Wenn Weihnachten, das Fest der Nächstenliebe, vorbei ist, wird Thies seinen Mannen weiter Demut predigen. Am 4. Januar beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde, die erste Partie steht bereits am 13. Februar an. Dann gastiert die Arminia bei SW Holtwick 2 – als Favorit beim Tabellen-13.