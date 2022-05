Arminia Appelhülsen empfängt Coesfeld 2

Wenn die TSG Dülmen 3, Spitzenreiter der Kreisliga B, noch straucheln sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit an diesem Sonntag am größten. Denn dann empfangen die Tiberstädter SuS Hochmoor, den Tabellendritten. Doch das interessiert Marcus Thies, Trainer des Zweiten Arminia Appelhülsen, erst einmal überhaupt nicht: „Wir müssen unsere Spiele gewinnen, das ist das Entscheidende. Wir müssen auf uns schauen.“ Konkret also auf das Heimspiel gegen Eintracht Coesfeld 2, das am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen wird. Die Eintracht ist Tabellenzwölfter, Appelhülsen klarer Favorit. Das Hinspiel gewann die Arminia knapp mit 2:1. „Damals war es personell eng“, erinnert sich Thies. Diesmal ist die Situation besser, wenn auch nicht ideal: Marvin Gerson, der im Hinspiel den entscheidenden Treffer erzielt hatte, fällt verletzt aus, ebenso wie Oliver Bartels und Jan-Ole van Wüllen.