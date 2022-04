Arminia Appelhülsen empfängt Lüdinghausen 2

„Es ist ja nicht so, dass die Sache schon gelaufen wäre“, sagt Marcus Thies, Trainer von B-Ligist Arminia Appelhülsen, knapp eine Woche nach dem verlorenen Spitzenspiel bei der TSG Dülmen 3. Immerhin hat sein Team sich die Tabellenführung nun wieder zurückgeholt, wenngleich die TSG jetzt ein Spiel in der Hinterhand hat. Das Nachholspiel gegen den SV Gescher 3 gewann die Arminia am Donnerstagabend mit 2:0 (1:0). Benedikt Tendahl (45.) und Timo Schwabe (50.) waren die Torschützen. „Das war ein Arbeitssieg“, so Thies nach 90 Minuten mit reichlich Wind und Regen. Am Sonntag um 15 Uhr steht schon das nächste Heimspiel an: Gast ist der Tabellensechste Lüdinghausen 2.