Arminia Appelhülsen entführt Punkt aus Darup

„Über 90 Minuten können wir mit dem Punkt definitiv besser leben als die Daruper. Klasse ist außerdem, dass wir heute im vierten Spiel nacheinander gepunktet haben“, sagte Thies. Während der Aufsteiger damit den zehnten Tabellenplatz untermauerte, bleiben die Daruper mit jetzt immerhin einem Punkt auf dem Konto Vorletzter.

Die Arminen kamen gut ins Spiel und gingen bereits in der 13. Minute in Führung: Nach einer Flanke von Timo Schwabe lauerte Marvin Gerson am zweiten Pfosten und schob das Leder ein. Der Treffer gab den Appelhülsenern allerdings keine größere Sicherheit. Im Gegenteil. „Nach dem 1:0 hatten wir 20 ganz schlechte Minuten, in denen wir zum Glück nur zwei Gegentreffer kassierten. Es hätten auch gut drei sein können, denn die Daruper haben uns in dieser Phase an die Wand gespielt“, berichtete Thies. Der Ex-Nottulner Jonas Bünker traf zunächst zum Ausgleich (17.), Denzel Croffie erhöhte auf 2:1 (25.). „Ab der 35. Spielminute hat es dann bei uns wieder gepasst“, atmete der SVA-Trainer durch.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste immer stärker und drängten auf den Ausgleich. Dieser fiel aber erst in Minute 84 durch Benedikt Tendahl. Zuvor hatte SVA-Keeper Levi Eigen eine Großchance vereitelt und Philipp Marx in seinem vorläufig letzten Spiel für die Arminen – studienbedingt geht er bis Ende März in den Senegal – eine riesige Einschussmöglichkeit vergeben. Nächsten Sonntag geht es für die Arminia mit dem Heimspiel gegen den Tabellensechsten Turo Darfeld weiter.