Arminia Appelhülsen erwischt gebrauchten Tag

Im fünften Vorbereitungsspiel im Hinblick auf die am 29. August beginnende Saison kassierte der SV Arminia Appelhülsen die erste Niederlage.

Auf dem heimischen Kunstrasenplatz setzte es eine 1:3 (0:2)-Niederlage gegen den A-Ligisten Borussia Darup.

„Das ist überhaupt nicht schlimm, dass wir heute verloren haben. Es ist in jedem Fall besser, als wenn es am ersten Spieltag in der Meisterschaft passiert wäre“, erklärte SVA-Trainer Marcus Thies.

Der Coach sah von Beginn an, dass sein Team einen gebrauchten Tag erwischt hatte. Im Spielaufbau passte es überhaupt nicht. Und wenn der Ball einmal in der vorderen Reihe angekommen war, verloren die Appelhülsener das Spielgerät viel zu schnell wieder. „Dazu waren wir viel zu wenig in Bewegung und den Jungs unterliefen viele technische Fehler. Insgesamt hatten wir auch zu wenige Ideen“, kritisierte Thies.

Darup wiederum war ab der ersten Minute hellwach und präsentierte sich zweikampfstark. Aaron Elpers brachte seine Farben mit einem Doppelpack (9., 26.) mit 2:0 in Führung. 60 Sekunden vor dem Seitenwechsel hatte Lennard Bäumer die erste gute Einschussmöglichkeit für die Arminia, sein Schuss verfehlte das Borussen-Gehäuse indes knapp.

Nach der Pause gelang Julius Hubert Terbrack das Tor zum 3:0 (58.). Die Partie war damit entschieden. Den Ehrentreffer markierte Marvin Häusler, der erst vier Minuten zuvor für Jannik Glombitza eingewechselt worden war, in der 67. Minute.