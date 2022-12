Arminia Appelhülsen hat das Siegen verlernt

Nach dem 1:3 im ersten Vergleich hieß es am Sonntag am Kücklingsweg 2:3 (1:1). Dank des Dreiers im Kellerduell kletterte Rödder in der Tabelle auf Rang elf, Appelhülsen hingegen rutschte hinter Borussia Darup auf den 14. Tabellenplatz ab.

Das Spiel begann für die Arminia denkbar schlecht denn schon nach zwei Minuten brachte Luca-Erik Ross den Gast per verwandeltem Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Timo Zimmermann war das Spielgerät zuvor unglücklich an die Hand gesprungen. Der Treffer beflügelte die SG, die in der Folge indes drei Großchancen nicht nutzte. Die Arminia hatte hingegen Pech, dass ein Freistoß von Gabriel Helms nur an die Latte klatschte (18.). In der 32. Minute gab es wieder Elfer für die Gäste, doch dieses Mal hielt Levi Eigen überragend.

Acht Minuten vor der Pause war es dann Fabian Beisenbusch, der nach Zuspiel des aus der A-Jugend hochgezogenen Bennett Klein den Ausgleich markierte.

Nach dem Wiederanpfiff war die Arminia zwar besser im Spiel, die Tore fielen hingegen auf der anderen Seite. Patrick Becks (67.) und erneut Luca-Erik Ross per verwandeltem Foulelfmeter (76.) besorgten die 3:1-Gästeführung. Gabriel Helms verkürzte zwar noch auf 2:3 (85.), ein weiteres Tor wollte den Appelhülsenern aber nicht mehr gelingen.