Arminia Appelhülsen hat nichts zu verlieren

Arminia Appelhülsen steht der erste Heim-Doppelspieltag der Rückrunde bevor. Am Samstag empfangen sie den Tabellenführer Adler Buldern, direkt im Anschluss folgt die Partie gegen den SV Südkirchen. Die Gastgeberinnen haben in beiden Spielen nicht viel zu verlieren.

Den Bezirksliga-Volleyballerinnen von Arminia Appelhülsen steht der erste Heim-Doppelspieltag der Rückrunde bevor. Am heutigen Samstag um 16 Uhr empfangen sie die DJK Adler Buldern in der Nottulner Halle am Wellenbad, direkt im Anschluss an diese Begegnung folgt die Partie gegen den SV Südkirchen.

Die Gastgeberinnen haben in diesen beiden Spielen nicht viel zu verlieren. Die Adler aus Buldern werden als Spitzenreiter in Nottuln landen. Sieben von neun Partien haben sie gewonnen, darunter auch das Hinspiel gegen Appelhülsen (3:1). Dazu, so hat Arminia-Trainer Sebastian Stebel erfahren, wird der Ligaprimus wohl mit dem kompletten Kader von zwölf Spielerinnen auflaufen.

Etwas differenzierter ist der Vergleich mit dem SVS: Gleich die erste Saisonpartie in Südkirchen hatte die Stebel-Sechs deutlich mit 3:1 für sich entschieden. Aktuell steht der Tabellenvierte Südkirchen aber vor dem Fünften Arminia, mit fünf Punkten Vorsprung. Auf die derzeitige Rangfolge gibt der Appelhülsener Coach aber wenig: „Wir haben zu Beginn die stärkeren Gegner, am Ende kommen die leichteren.“ Zumal die Arminia, die zu Beginn der Saison den schnellstmöglichen Klassenerhalt ausgerufen hatte, nach der Hinrunde gar nicht so schlecht dasteht.

Personelle Engpässe trüben die Aussicht

Personell sieht es bei den Gastgeberinnen an diesem Samstag allerdings durchwachsen aus. Zwar kehrt Lea Strohmeier, die bei der Partie bei der SG Ost-Vest in Waltrop aus beruflichen Gründen gefehlt hatte, wieder aufs Parkett zurück. Dafür fehlen neben der Langzeitverletzten Jenny Pruß diesmal die privat verhinderten Jäckel-Schwestern Michelle und Monique. Sarah Aupers hat das Appelhülsener Team verlassen, war während der Saison bisher aber auch nicht zum Einsatz gekommen.

Einlass in die Halle ist ab 15 Uhr. Zuschauer müssen doppelt geimpft sein und einen aktuellen, negativen Coronatest vorweisen.