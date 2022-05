Arminia Appelhülsen kurz vor dem Ziel

Arminia Appelhülsen bewahrte kühlen Kopf und erledigte am Sonntagmorgen in der ersten Partie des vorletzten B-Liga-Spieltags seine Hausaufgaben.

Arminia Appelhülsen bewahrte kühlen Kopf und erledigte am Sonntagmorgen in der ersten Partie des vorletzten B-Liga-Spieltags seine Hausaufgaben: Mit 4:0 (2:0) gewann der Spitzenreiter beim Tabellensiebten VfL Billerbeck II und wartete anschließend gespannt darauf, ob der Tabellenzweite TSG Dülmen III beim Achten SW Holtwick II ausrutschen würde. Die Tiberstädter taten den Arminen allerdings nicht den Gefallen und setzten sich mit 5:3 durch. Jetzt blicken alle gespannt auf den letzten Spieltag, der an Pfingstmontag (6. Juni) ausgetragen wird. Holt das Appelhülsener Team bei Adler Buldern II mindestens einen Punkt, spielt die Truppe von SVA-Trainer Marcus Thies in der nächsten Saison in der Kreisliga A. Verlieren die Appelhülsener indes, steigt die TSG – ein eigener Sieg gegen SuS Olfen II und damit Punktgleichheit mit dem SVA vorausgesetzt – dank des besseren direkten Vergleichs um ein Tor (!) im Oberhaus der Kreisliga auf.

In Billerbeck fanden die Appelhülsener zunächst aber nicht ins Spiel. „Wir hätten nach zehn Minuten bereits in Rückstand liegen können. Zum Glück traf ein Billerbecker aber nur den Pfosten, und wenig später ging noch ein Schuss ganz knapp an unserem Tor vorbei“, berichtete Thies.

Nach diesen beiden Szenen waren die Arminen allerdings wach und nahmen das Heft in die Hand. In Minute 18 brachte Timo Schwabe den Primus mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später erhöhte Timo Zimmermann auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch deshalb in die Pause, weil der Unparteiische den Domstädtern einen Foulelfmeter verwehrte (43.).

Nach dem Wiederanpfiff wogte das Spiel zunächst hin und her. Als Timo Schwabe in der 66. Minute allerdings mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag das 3:0 gelang, war die Begegnung entschieden. Louis Wessels-Sickmann gelang in der 71. Minute sogar noch das Tor zum 4:0. Dabei blieb es.