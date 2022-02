Arminia Appelhülsen macht es in Lüdinghausen spannend­

Die Arminia setzte sich am Ende durch, hier Lea Pape (v.l.), Miriam Malyga, Caroline Lins, Ronja Ballaschk und Johanna Seeland.

Zu einem Drama entwickelte sich die Bezirksliga-Partie zwischen den Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen III und Arminia Appelhülsen. Am Ende setzten sich die favorisierten Gäste nach einer Verlängerung im Tiebreak mit 3:2 (25:13, 23:25, 25:21, 22:25, 19:17) durch.

„Wir haben im ersten Satz sehr gut angefangen, dann haben wir es etwas schleifenlassen“, meinte Gästetrainer Sebastian Stebel nach der Partie in der neuen, hochmodernen Drei-Burgen-Arena. „Wir haben viele Eigenfehler produziert und Union dadurch aufgebaut. Die Lüdinghauserinnen haben dann aber auch guten Volleyball abgeliefert und hatten auch einige Anhänger in der Halle.“

Das Hinspiel hatte die Arminia mit 3:0 gewonnen. Auch beim Wiedersehen in Lüdinghausen sah es am Sonntagmittag zunächst nach einer klaren Angelegenheit aus. Ganze 13 Punkte gönnte die Stebel-Sechs, die ohne die Jäckel-Schwestern, Anna Fleige und Annika Schön und damit auch ohne Libera angetreten waren, den Schwarz-Roten. Doch dann begannen die Appelhülsenerinnen zu schwächeln, die Union-Dritte witterte Morgenluft.

Nach zwei verlorenen Sätzen kamen für die Arminia nach Durchgang vier nur noch zwei Punkte infrage. Und selbst für diese musste sie jetzt kämpfen gegen Lüdinghauserinnen, für die noch jeder Punkt für den Klassenerhalt wichtig war. Bis zur Verlängerung im Tiebreak, als die Stebel-Sechs zu guter Letzt doch noch Zähler zwei einsackte. Es waren die Punkte 13 und 14, die sie mit in die Baumberge nahm. Damit ist der Klassenerhalt für den Aufsteiger von 2020 praktisch gesichert.

Nach einem spielfreien Wochenende treten die Appelhülsenerinnen wieder in der Favoritenrolle an. Am 19. Februar (Samstag) gastieren sie beim Tabellenletzten BW Aasee VI.

Arminia: Ballaschk, Gellenbeck, Lins, Malyga, Pape, Poschepoth, Seeland, Strohmeier.