Arminia Appelhülsen macht es richtig spannend

Einen wahren Krimi sahen die Zuschauer im Spitzenspiel der Kreisliga B zwischen Primus Arminia Appelhülsen und dem Dritten SuS Hochmoor. Die Elf von SVA-Trainer Marcus Thies siegte in allerletzter Sekunde mit 2:1 (0:1).

Da auch Verfolger TSG Dülmen 3 gewann, bleibt der SVA mit drei Punkten vorn. Jetzt sind es nur noch zwei Spieltage . . .

In der ersten Halbzeit war den Arminen bei jedem Ballkontakt die Nervosität anzusehen. Trotzdem gab es drei Großchancen, die indes ungenutzt blieben. Auch der SuS hatte Pech im Abschluss, bis die Schiedsrichterin Hochmoor einen Freistoß zusprach und Phil Tingler ihn zur Führung nutzte (23.).

In der zweiten Hälfte gab es zwar Torchancen auf beiden Seiten, aber bei den Gastgebern fehlte das nötige Quäntchen Glück. Die SuS-Akteure hingegen scheiterten ein ums andere Mal am überragenden SVA-Torhüter Levi Eigen. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie immer umkämpfter. Vier Minuten vor Schluss setzte sich Marvin Gerson im Getümmel vor dem Hochmoorer Tor durch und schoss den Ball zum 1:1 ein. In der 90. Minute wurde dem Platzherren dann noch ein Freistoß zugesprochen, den Standard-Spezialist Philipp Marx zum 2:1 nutzte. Der Schlusspfiff ging im grenzenlosen Jubel der Appelhülsener unter.

Marcus Thies Resümee war ehrlich: „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen, aber umso besser für uns.“