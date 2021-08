Arminia Appelhülsen möchte in die zweite Runde

Mit dem SuS Legden gibt am Sonntag ein guter A-Ligist in der ersten Runde des Kreispokals in Appelhülsen seine Visitenkarte ab. Trotzdem hofft der Gastgeber natürlich, die erste Hürde nehmen zu können.

Timo Zimmermann & Co. würden am Sonntag gerne überraschen.

Jetzt geht es endlich mal wieder um was: Wenn am Sonntag (15. August) um 15Uhr der SV Arminia Appelhülsen auf dem Rasenplatz am Kücklingsweg den SuS Legden empfängt, wird Trainer Marcus Thies nicht wild durchwechseln. Grund: Bei der Partie handelt es sich um ein Erstrundenspiel im Kreispokal. Sollte sich die Arminia gegen den A-Ligisten durchsetzen, steht schon am kommenden Sonntag die Pokalpartie der zweiten Runde an. Gegner wäre dann der Sieger des Spiels FC Vreden (Kreisliga A) gegen ASV Ellewick (Bezirksliga).

Sollte Appelhülsen aber ausscheiden, hat Thies vorgesorgt und für nächsten Sonntag bereits mit Bösensells Übungsleiter Mathias Krüskemper ein Testspiel vereinbart. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommen wird, schätzt Appelhülsens Coach relativ hoch ein, denn Legden habe mit Spielertrainer Mike Börsting einen Fußballer mit langjähriger Westfalenliga-Erfahrung in seinen Reihen. Da die Arminia außerdem die letzten beiden Spiele verlor, spricht der Trend nicht unbedingt für den heimischen B-Ligisten. Jedoch: Es wäre nicht die erste Überraschung im Pokal, die den Thies-Schützlingen am Sonntag gelingen würde.

Personell sieht es beim SVA wie bei vielen anderen Teams in Westfalen auch aus: Neben mehreren im Urlaub weilenden Akteuren gibt es auch einige verletzte Spieler. Am stärksten betroffen von den Ausfällen ist dabei die Abwehr.