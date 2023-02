Arminia Appelhülsen schlägt den Letzten

„Das waren wichtige Punkte für uns“, freute sich Marcus Thies. Der Trainer des A-Ligisten Arminia Appelhülsen war zufrieden mit dem 2:0 (1:0) zum Rückrundenstart gegen das Tabellen-Schlusslicht Vorwärts Lette. Die Arminen fanden auf eigenem Platz gut ins Spiel und zeigten einige sehenswerte Aktionen in der Offensive. Einer dieser schönen Spielzüge führte in der 16. Minute durch Timo Schwabe zum 1:0. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten drei dicke Chancen, die sie aber nicht nutzen konnten. Mit der knappen SVA-Führung ging es in die Kabine. Nach der Pause dominierten eindeutig die zweikampfstarken Platzherren, die immer wieder über die Flügel vor das gegnerische Tor kamen. Schließlich war es Nachwuchsspieler Bennett Klein, der in der 82. Minute seine Chance nutzte und den Letter Keeper Lukas Szeczepanski überwand. „Das war ein verdienter Sieg“, resümierte Thies nach dem Abpfiff. „Wir wollten unbedingt mit einem Erfolgserlebnis starten, das ist uns gelungen.“ Damit hat die Arminia den Vorsprung auf das Schlusslicht auf nun fünf Punkte ausgebaut. Nächsten Sonntag geht es für Appelhülsen nach Dülmen zur Reserve der TSG.