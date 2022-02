Arminia Appelhülsen siegt klar beim Schlusslicht

Landeten einen ungefährdeten Sieg in Münster: die Spielerinnen von Arminia Appelhülsen.

Mit einem 3:0 (25:18, 25:19, 25:20) haben die Bezirksliga-Volleyballerinnen von Arminia Appelhülsen den erwartet klaren Sieg bei Schlusslicht Blau-Weiß Aasee 6 eingefahren.

„Wir haben unter dem Strich das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten“, so Gästetrainer Sebastian Stebel. Schwächephasen habe sich seine Mannschaft nur dann geleistet, wenn der Vorsprung so groß gewesen sei, dass sich das Team den Schlendrian auch habe leisten können. Beispiel: Nach dem 18:8 im dritten und letzten Satz riss die Konzentration bei den Arminen, und Blau-Weiß machte noch zwölf Punkte. „Eigentlich hätte das deutlicher ausgehen müssen“, ärgerte sich Stebel.

Nun hat sein Team vier Wochen Pause. Am 26. März (Samstag) empfängt es zum Doppelspieltag den aktuellen Tabellenzweiten SF Datteln 2 und den Vorletzten BW Aasee 5.

Arminia: Ballaschk, Fleige, Mi. Jäckel, Mo. Jäckel, Lins, Malyga, Pape, Poschepoth, Schön, Seeland.