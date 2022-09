Arminia Appelhülsen startet in Datteln

Am Samstag (3. September) beginnt für Arminia Appelhülsen die neue Tischtennis-Saison. Es gehen zwei Mannschaften an den Start. Ein Team spielt in der Bezirksliga, das andere in der 3. Kreisklasse.

Nach dem coronabedingten Abbruch der letzten Saison nach der Hinrunde konnte die Erste die Bezirksliga halten, während die Zweitvertretung auf die Relegationsspiele zum Aufstieg in die 2. Kreisklasse verzichtete. Alle hoffen daher, nach zwei Abbrüchen endlich wieder eine Saison durchspielen zu können.

Mit einem Kader von neun Spielern geht die erste Mannschaft ins Rennen. Die Aufstellung wird aufgrund familiärer Verpflichtungen und der Tatsache, dass Youngster Julian Sitek noch in der Jugendmannschaft von BW Datteln in der NRW-Liga spielt, wechseln. Zu den stärksten Gegnern gehören BW Datteln, FC Schalke 04 II und Bergkamen-Rünthe. Ende Oktober steht das Lokalderby gegen die DJK Westfalia Senden an, das die Arminia im vergangenen Jahr gewinnen konnte. Zum ersten Spiel tritt die Arminia mit Jutta Dasberg, Phillip Assenkamp, Fabian Schmidt, Alexander Draese, Julian Sitek und Werner Schmidt in Datteln an.

Saisonstart für die über einen großen Kader verfügende zweite Mannschaft ist am Mittwoch (7. September) gegen TG Münster VIII. Das Ziel des SVA-Teams ist, die Hinrunde auf einem der vorderen Plätze zu beenden, um die Meisterrunde für die Rückspiele zu erreichen. Am 26. Oktober kommt es zum Lokalderby mit dem SV Bösensell, der mit zwei ehemaligen Arminen antritt.