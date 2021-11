Arminia Appelhülsen startet richtig gut

„Ganz einfach: nicht absteigen . . .“, antwortet Trainer Sebastian Stebel auf die Frage nach dem Saisonziel der Volleyballerinnen von Arminia Appelhülsen. Für den Blick nach unten war der Saisonstart in die neue Bezirksliga-Saison alles andere als schlecht: Zwei Siege und eine Niederlage stehen für die Stebel-Sechs zu Buche. Dass die Appelhülsenerinnen aktuell sogar Tabellenzweiter sind, ist aber vor allem der Tatsache geschuldet, dass sie im Unterschied zu fast allen sieben Konkurrenzteams schon drei Partien absolviert haben.

Nach dem 3:1-Auftaktsieg beim SV Südkirchen empfing die Arminia an einem Doppelspieltag die Dritte von Union Lüdinghausen (3:0) und die SG Ost-Vest (0:3). Wobei die Gastgeberinnen gegen die SG, für Stebel eine „bärenstarke“ Truppe und ein Favorit auf den Meistertitel, nur zu siebt waren und dennoch in den letzten beiden Sätzen gut mithielten.

Immerhin „zwölf, 13 Spielerinnen“ (Stebel) umfasst der Stammkader der Appelhülsenerinnen. Vor allem aus schulischen und studientechnischen Gründen standen bisher aber nicht alle für Ligapartien zur Verfügung.

Das Gros des Kaders ist nach der wegen Corona früh abgebrochenen Saison 2020/21 zusammengeblieben. Drei Spielerinnen wurden aus der zweiten Mannschaft hochgezogen – darunter Michelle Jäckel, die vor Jahren schon für die Erste von Arminia am Netz stand und zwischenzeitlich für den ASV Senden 3 aufschlug. Aus der Jugend zu den Seniorinnen gewechselt ist das 19-jährige Talent Annika Schön. Für Monate wegen einer Schulteroperation ausfallen wird dagegen Jenny Pruß, wie Jäckel aus der Zweiten gekommen.

Woran liegt nun der gute Saisonstart, mit dem vorher nicht unbedingt zu rechnen war? „Das Team wächst sehr gut zusammen“, sagt Sebastian Stebel, der die Arminia seit zehn Jahren trainiert. „Jeder kitzelt noch ein paar Prozentpunkte mehr aus sich heraus.“

Dennoch ist Appelhülsen – Tabellenzweiter hin, Tabellenzweiter her – auch am kommenden Samstag (13. November) wieder Außenseiter, wenn das Team um 15 Uhr bei der DJK Adler Buldern aufläuft. Die Gastgeberinnen haben erst einmal gespielt und dabei Lüdinghausen 3 mit 3:0 besiegt, ebenso wie das Appelhülsen tat. Ein Spiel auf Augenhöhe erwartet Stebel am Samstag dennoch nicht: „Buldern war in den vergangenen Jahren immer stärker als wir. Immerhin konnten wir in den letzten Partien meist lange mithalten.“

Positiv ist auf jeden Fall die Personalsituation bei der Arminia: „Voraussichtlich neun Spielerinnen“ stehen dem Coach bei Adler zur Verfügung.