Arminia Appelhülsen trifft erst sehr spät zum Sieg

Wer an sich glaubt, der hat im Fußball meist sehr gute Karten. Die Kicker von Arminia Appelhülsen glaubten nach sechs Siegen in Folge auch im Heimspiel gegen die TSG Dülmen 3 an sich und wurden dafür wieder einmal belohnt: In der vierten Minute der Nachspielzeit markierte Lennard Bäumer nach Hereingabe von Timo Zimmermann den Siegtreffer zum 3:2.

In der ersten Halbzeit passierte nicht viel, außer das SVA-Torhüter Levi Eigen einen umstrittenen Strafstoß abwehren konnte (23.).

Nach dem Wiederanpfiff nahm die Partie Fahrt auf. Zunächst brachte Timo Schwabe seine Farben in Führung (48.), ehe der Gast per verwandeltem Strafstoß ausglich (57.). In der Folge war wieder Schwabe zur Stelle und stellte in Minute 77 auf 2:1. Jetzt sah es gut für den Tabellenführer aus – bis zur 88. Minute, als den Dülmenern noch das Tor zum 2:2 gelang. Der Gästeanhang jubelte ausgelassen. Doch die TSG-Fans hatten nicht mit Lennard Bäumer gerechnet. „Es freut mich sehr, dass Lennard den Siegtreffer erzielt hat, denn er hatte zuletzt häufig Pech im Abschluss“, erklärte SVA-Trainer Marcus Thies.