Arminia Appelhülsen tritt in Lette an

Noch ohne Punkte sind Vorwärts Lette und Arminia Appelhülsen. Am Sonntag treffen die beiden Teams in Lette aufeinander.

Noch ohne Punkte sind Vorwärts Lette und Arminia Appelhülsen in der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld. Am Sonntag um 15 Uhr treffen die beiden Teams in Lette aufeinander. „Das könnte ein Spiel auf Augenhöhe werden“, sagt Arminen-Trainer Marcus Thies. „Gegen Vorwärts haben wir wohl größere Chancen zu punkten als gegen die meisten anderen Mannschaften.“ Und: „Den Kunstrasen in Lette kennen wir, mit dem kommen wir gut klar.“ Verzichten muss Thies auf die verletzten Marvin Gerson und Marvin Häusler sowie auf Patrick Schölling (Urlaub).