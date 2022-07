Arminia Appelhülsen übersteht erste Runde nicht

Arminia Appelhülsen ist direkt in der ersten Runde aus dem Kreispokal ausgeschieden. Vor eigenem Publikum verlor das Team mit 1:4 (0:1) gegen den Ligakonkurrenten DJK SF Dülmen.

Mit der Niederlage konnte Marcus Thies, Trainer von A-Ligist Arminia Appelhülsen, gut leben – mit der Verletzung von Gabriel Helms nicht. „Gabi hat sich wahrscheinlich einen Muskelfaserriss zugezogen. Ich vermute, dass er einige Zeit ausfallen wird. Das trifft uns natürlich hart.“ Mit 1:4 (0:1) unterlagen die Arminen im Erstrundenspiel des Kreispokals gegen die DJK SF Dülmen. Die Niederlage gegen einen spielstarken und individuell gut besetzten Gegner, der sich einige Male allerdings auch am Rande des Erlaubten bewegte, war verdient. „Trotzdem muss ich meinen Jungs vorwerfen, dass sie auf dem Platz zu leise waren. Und manches Mal hatten sie Angst, in die Zweikämpfe zu gehen“, sagte Thies. Die Appelhülsener waren indes auch personell arg gebeutelt, denn es fehlten gleich mehrere Fixpunkte der Mannschaft. Das Spiel ist schnell erzählt: Der Gast ging durch einen verwandelten Strafstoß in Führung (37.) und erhöhte nach der Pause auf 2:0 (51.). Timo Schwabe gelang zwar nach 68 Minuten der Anschlusstreffer, wirklich Hoffnung keimte aber nicht auf. Mit einem Doppelschlag (89., 90.+2) machte der Gast alles klar.